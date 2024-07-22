النيران لا تزال مشتعلة في ميناء الحُديدة بعد يومين من الغارات الإسرائيلية على اليمن

الحديدة (اليمن): تواصل فرق الإطفاء الاثنين جهودها لاحتواء الحريق الهائل الذي لا يزال مشتعلاً في ميناء الحُديدة بغرب اليمن، بعد يومين من غارة إسرائيلية دامية أصابت خزانات نفط ومحطة لتوليد الكهرباء في الرصيف البحري الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وقال مراسل لوكالة فرانس برس في الحُديدة إن ألسنة اللهب الكثيفة والدخان الأسود شوهدت تتصاعد في السماء لليوم الثالث على التوالي بعد غارة يوم السبت.
وبحسب المراسل، يبدو أن فرق الإطفاء لم تحرز تقدماً يذكر، إذ أن الحريق يمتد في بعض أجزاء الميناء، وسط مخاوف من وصوله إلى منشآت تخزين المواد الغذائية.
وأظهرت صور أقمار اصطناعية عالية الدقة التقطتها شركة “ماكسار تكنولوجيز” ألسنة اللهب تلتهم منطقة تخزين الوقود المتضررة بشدة في الميناء.
ويُدار مستودع الوقود من قبل شركة النفط اليمنية التي قالت في وقت متأخر الأحد إن الأشخاص الستة الذين قتلوا في الغارة الإسرائيلية كانوا من موظفيها.
ويقول الحوثيون إن أكثر من 80 آخرين أصيبوا في الهجوم، وبعضهم حروقه خطرة.
ومع تصاعد الدخان الأسود في سماء المنطقة، أقيمت مراسم تشييع لضحايا الغارات الاثنين. وحُملت نعوشهم في شوارع الحديدة، محاطة بالحشود بقيادة فرقة كشفية تابعة لـ”أنصار الله”.
وفي تطور كبير في الأحداث، أغارت مقاتلات إسرائيلية السبت على ميناء الحديدة الاستراتيجي، غداة تبنّي جماعة الحوثي هجوماً بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلاً في تل أبيب. وكانت هذه المرة الأولى التي تتبنى فيها إسرائيل هجوماً على اليمن.
وتوعّد الحوثيون إسرائيل بـ”رد هائل على العدوان”، مهددين باستهداف تل أبيب مجدداً.
وقالت سلطات الموانئ اليمنية إن ميناء الحديدة “يعمل بكامل طاقته الاستيعابية”، بحسب وكالة سبأ للأنباء التابعة للحوثيين.
ونقلت الوكالة عن مسؤول الميناء نصر النصيري قوله الأحد: “نعمل على مدار الساعة على استقبال كافة السفن ولا قلق على سلسلة التوريدات وإمدادات الغذاء والدواء والمشتقات النفطية”.
لكن مجموعة “نافانتي” للاستشارات التجارية ومقرها الولايات المتحدة قالت نقلاً عن تجار، إن غارات السبت دمرت خمس رافعات وقلصت سعة تخزين الوقود في الميناء من 150 ألفا إلى 50 ألف طن.
ويعد ميناء الحديدة نقطة دخول رئيسية للوقود والمساعدات الإنسانية إلى اليمن، الذي تقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف سكانه يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه إن “ميناء الحديدة هو شريان حياة حيوي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن”.
وأضافت أن “أي تأثير على هذه البنية التحتية يعرض للخطر دخول السلع الأساسية ويعيق جهود الإغاثة”.
(أ ف ب)
قبل خمسين عام قرأت كتاب “كنت طبيبة في اليمن” لطبيبة أوروبية عملت هناك أفاضت في شرح الواقع المأساوي هناك
و يبدو أن الحال سيعود أكثر تعاسة مع المغامرين على شاكلة من علّقت قائلاً المقاتل اليمني لا يحتاج أكثر “من شوية ماء و قات”!
لكن المرضى و الأطفال و الجرحى يحتاجوا أكثر من ذلك
نرجو الخير و اللطف بحال العرب
تعددت المغامرات والمغامرون ولم تكن في صالح بعض “العرب”.
الهدف هو تدمير العرب المسلمين وكسر شوكة العرب السنة… إيران احد أبطال الفلم واوكل إليها جزء هام من الأدوار… وهي تمثله بكل اتقان استخدمت العرب لقتال العرب، واستخدمت الدين لتدمير الدين.. ولازال هناك من يطبل ويرقص مع إيران… القادم هو تقسيم اليمن إلى ثلاث دول، وتقسيم السودان واحتلال الخليج العربي واعادة تقسيم الادوار
حرب الحوثيين على العدو ، القوة الناريه التي اطلقها الحوثيون على العدو كانت عمليات تراشقيه ، مسيره هنا ومسيره هناك وصاروخ من هنا وصاروخ هناك ، وهي قوة ناريه لا تشكل اي تهديد للعدو مع اعتقادنا ان معظمها قد تم اعتراضها ولم يكن لمثل هذه القوة النارية اي تأثير على مسار الحرب على غزه ، بحيث يجبر العدو على اعادة النظر باستراتيجيته الحربية ، وكل التأثير هو ما يصدح به الإعلام العسكري اليمني ، وكذلك ما يقوم به حزب الله م تبادل التراشق مع العدو ، لم يجعل العدو يخفف من محاوره على غزه ، لكن مسيرة واحدة تجاوزت قوات الدفاع الجوي لدى العدو. وصلت إلى تل أبيب لسبب ما اصابت اسرائيليا مقتلا وجرح بضعة أعداد منهم ،كان رد العدو فوريا وارسل عشرات الطائرات القاذفة وأغارت على منشآت ميناء الحديده ، واصابت منه التدمير واشتعال النيران لأكثر من يومين ، هدد عبدالملك الحوثي وتوعدالعدو بالويل والثبور فالأيام قادمة ستأتيك بالأخبار الموضوع حديد ويستحق التعليق من جديد
تعلموا الدروس من ثوار اليمن انصار الله و كيف اذلوا الامريكان ..تعلموا الشهامة من المقاومين بدل الثرثرة و القعود.
ههههه الحوتي لايستطيع إخماد حريق ههههه هذا حال المليشيات تضع الدول في مأزق لا تستطيع الخروج منه.
لو لم يرتدع الحوتي ، تستطيع طائرات إسرائيل والتحالف الغربي ، فرض حصار يمنع أي سفينة من الوصول لليمن لينهار الحوتي.