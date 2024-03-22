النَّفَس الطّويل: قيمة حضارية غائبة

ربّما لا يكون هذا التعبير صحيحًا ووافيًا لغويًّا، لشرح معنى التحلّي بالاستماتة، والإصرار إلى حدّ الجنون، في الفعل لدى الأفراد والشعوب. لكنّ “النَّفَس الطّويل” قيمة أساسية في بناء الحضارات، وذلك بسبب ما يولّده الضغط الإنساني المتزايد على حركة التاريخ، من تغيير في مساره نحو وجهة معيّنة.

أمّا استعمال المفاهيم الغارقة في التجريد، فهو يحرم العالم الإسلامي من الأدوات الأكثر وضوحًا، في بناء الوعي بمعنى امتلاك الحضارة.

ونحتاج بالمقابل أن نقترح أدوات مفهومة وصريحة، تخصّ إعادة توجيه سلوكنا وحاجاتنا الشعورية والنفسية كمسلمين. ومن أهمّ هذه المفاتيح، ما أُطلق عليه في هذا المقام، امتلاك “النَّفَس الطّويل” في أنشطتنا اليومية، وسياساتنا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

مفاهيم النّهضة والتقدّم

إنّ مفاهيم النّهضة والتقدّم واليقظة، هي مجرّد نتائج لمسارات طويلة من الاستماتة. كما أنّ تصوّرنا لكون الإنسان هو أساس بناء الحضارة، رغم أهميّته، فيه من العموم ما يجعلنا أقلّ دقة في بيان ما نحتاجه بشكل عملي. فليكن إذن تحليلنا لمسألة “النَّفَس الطّويل” تشخيصًا مباشرًا وواضحًا.

لسنا في حاجة إلى العودة كثيرًا إلى التاريخ، لنتعرّف على مشكلاتنا الحضارية الحالية. ويكفينا في هذا المقام أن نعرف أنّ سقوط الخلافة الإسلامية، لم يكن ليؤّثر على المنجزات الحضارية الضّخمة، التي قام بها المسلمون.

لقد ظلّت مشكلات السياسة والحكم موجودة طيلة التاريخ الإسلامي، لكنّها لم تحُل دون تشكّل بناء حضاري لدينا. وبمعنى أوضح فإنّ لحظات الانكسار السياسي العديدة في تاريخنا، أهون وأقلّ قيمة وتأثيرًا، من لحظات الانكسار النفسي والشعوري في سلوك الأفراد والمجتمعات المسلمة.

وإذا أردنا أن نحلّل مشكلة “النَّفَس الطّويل” في الوعي الإسلامي، فإنّنا سوف نواجه تجلياتها بدءا من الممارسة الفردية، وصولًا إلى الذهنية العامّة.

إنّ المشاريع الثقافية الكثيرة المعطّلة في المنطقة، وصف صحيح لحالة غياب الاستماتة لدينا. ولا يكاد يقوم مشروع ثقافي واعد، ويؤدّي وظيفته التنويرية بشكل جيّد، حتى يتوقّف أو ينهار لأسباب عديدة، بعد أن استنزف الجهود والأموال والوقت والطموحات والنّوايا الطيّبة لأصحابه.

إجهاض المشاريع الثقافية

لقد نقضنا غزلا كثيرا من المشاريع الثقافية من بعد قوّة. وتحوّلت أكثر المشاريع الفكرية والثقافية في المنطقة في المائة عام الأخيرة، إلى مجرّد ذكريات وتاريخ جميل، تصيبنا بسببها الحسرة على ضياع ذلك الجهد الرائع. وذلك بسبب ضعف مقدرة الوعي الإسلامي المعاصر على الاستماتة في تأسيس المنجزات والاحتفاظ بها وتحصينها.

لا تختلف الذهنيّة السياسية في المنطقة، عن الذهنيّة الثقافية. فلم يمض على بعض الهزائم العسكرية للمسلمين في مواجهة خصومهم سوى عقود قليلة، حتى سارعت السياسة والسياسيون إلى البحث عن أقصر الطّرق للرّاحة، وأسهلها للتعايش والتطبيع مع الأوضاع المختلّة غير الصحيحة. إنّ النّفَس الطّويل سوف يصنع القنبلة النووية في إيران، كما أنّ النَّفَس القصير سوف يلد كلّ الهزائم والتراجعات في العالم السنّي.

إنّ أخطر ما يواجه المشاريع الثقافية والسياسية، هو ارتهانها إلى التقلّبات. لكنّ الشعوب الأكثر استماتة، لا تهتمّ كثيرًا بعامل الزمن من أجل تحقيق أهدافها، وربّما تقضي مئات السنين بحثًا عن أحلامها دون توقّف. علينا إذن أن ننظر إلى الزمن الذي استغرقه تحوّل كبير، مثل تحرير القدس في عهد صلاح الدين الأيوبي. فقد فنيت في سبيل ذلك أسر سياسية وقادة كبار، كانوا أصحاب نَفَس طويل جدًّا.

تاريخ الاستماتة

أمّا محاولات فتح القسطنطينية، فقد بدأت منذ بداية العهد الأموي، في خلافة معاوية بن أبي سفيان. واستمرَّت خلال العهد العبَاسي، إلى أن تمّ لها النجاح في العهد العثماني، انطلاقًا من نبوءة آمن بها الكثيرون، وسعوا وراء تحقيقها، لما يقارب ثمانية قرون. وبلغ إصرار معاوية على فتح القسطنطينية، أن أرسل حملتين، الأولى عام 49 هـ، وأخرى عام 54 هـ.

ونهض إلى فتحها سليمان بن عبد الملك عام 99 هـ. وفي عهد الدولة العثمانية حاصرها السّلطان بايزيد الأول ومراد الثاني ولم ينجحا في ذلك، ليفتحها لاحقًا محمّد الثاني. لقد كان مسار الفتوحات الإسلامية عامّة، تجسيدًا كبيرًا للنَّفَس الحضاري الطّويل.

إنّ فقدان خاصية الاستماتة، يعني فقدان إحدى خصائص ومتطلّبات بناء الحضارة أو استئنافها. أمّا البحث عن الأشكال السياسية فقط، فليس من الصواب، إذا لم يقترن بالبحث عن أسباب عجز الناس عن مواصلة أعمالهم بإصرار.

ويُعتبر النَّفَس القصير أحد الأسباب التي جعلت الكثير من الإسلاميين يتراجعون في مجال الدعوة، بعد هزيمتهم السياسية. ولم يتمكّن الكثيرون من إعادة تشغيل محرّك الدّعوة، التي أصبحت متطلّباتها وأساليبها وخطابها بالغ الثّقل على النفوس. وذلك بعد مغامرة سياسية دنيوية محدودة، أبعدت الكثيرين عن عالم الدّعوة. لقد شعروا بأنّ الفشل في السياسة فشل في الدّعوة، التي لم تكن ملجأ لإعادة البناء من جديد.

يرتبط مفهوم ” النَّفَس الطّويل” بمفهوم” الجَلَد” والتجلّد، الذي يعني الاستماتة والمصابرة على الامتناع عن الفعل، أو الإصرار على القيام به. وإذا كانت الاستعاذة لا تكون إلّا من الأمور العظيمة، فإنّ عمر بن الخطّاب قد استعاذ بالله من عجز الثقة وجَلَد الفاجر. وممّا يؤكّد أنّ المقصود من عجز الثّقة، هو قِصر نَفَسه وضعف همّته واستماتته، هو المقابلة بين الجَلَد والعجز في مقولة عمر، حيث جعل الصّفتان متناقضتين.

لقد كان عمر من بُناة الدول الكبرى في التاريخ، ولم يكن يناسبه عجز الثقات، وقِصر النَّفَس في الأفراد والمجموعات التي تشتغل معه. ومن الأخطاء الشائعة حصر مقولة عمر وتقييدها، بحال فساد الفاجر أو إفساده في العالم. والحاصل أنّ معنى جَلَد الفاجر، يشمل أعماله الجيّدة في إقامة الصنائع والدول والحضارات، التي يتفوّق بها على المسلمين الضعفاء، ويتغلّب عليهم في العلوم والتقنيات الحديثة.

وبسبب قِصر نظر الكثيرين، فإنّهم يتركون كلمة” جَلَد” ويتمسّكون بكلمة” الفاجر”، فيضيع معنى ومقصد مقولة عمر. إنّ الكثير من الدّعاة يفسّرون خطأ معنى جلد الفاجر، بكونه يستميت في نشر عقائده الفاسدة. والحاصل أنّ جَلَد الفاجر أعمّ من تلك الأمثلة البسيطة، فهو جَلْد في الرياضيات والفيزياء والرياضة والسياسة والفن والاقتصاد. كما أنّ عجز الثقة، هو عجز في كلّ الميادين، ولا يُقصد به تكاسله عن الدّعوة فحسب. وبكلمة جامعة، فإنّ استعاذة عمر معنى ديني ومدني وحضاري.

إنّ أكثر مبادئ وتفاصيل الإسلام تحتاج أثناء التعامل معها إلى النَّفَس الطّويل. وحتى تلك التفاصيل الصّغيرة مثل إماطة الأذى عن الطريق، لا يمكن للفرد الاستمرار في القيام بها، إلّا إذا توفّر على خاصية الاستماتة. وهي خاصية تبقى حاضرة في الوعي إلى اللّحظة الكونية الأخيرة، التي يزرع برغمها الإنسان تلك الفسيلة، موقنًا أنّها لن تنبت في أرض قد ألقت ما فيها وتخلّت. أمّا في السنّة فإنّ أحبّ العمل إلى الله هو ” أَدومُه”، وإن كان قليلًا، وفي هذا إعلاء لمعنى الدّوام وقيمته. ويدخل في العمل جميع أنشطة الإنسان في الحياة، فلا تتحقّق الاستدامة في العمل، إلّا على قاعدة الاستماتة.

كاتب مغربي