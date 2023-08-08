“الهجرة الدولية”: أكثر من 60 ألف لاجئ سوداني خلال أسبوع

جنيف: أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الثلاثاء، أن أكثر من 60 ألف سوداني لجأوا إلى الدول المجاورة خلال الأسبوع الماضي، على خلفية الصراع بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”.

جاء ذلك في التقريرالـ17 للمنظمة حول تحديث الحالة الإنسانية بالسودان، والذي تصدره المنظمة بشكل أسبوعي منذ بداية الحرب بالسودان في 15 أبريل/ نيسان الماضي.

وذكرت المنظمة أن عدد النازحين حديثا داخليا في جميع أنحاء السودان بلغ 3 ملايين و282 ألفا و303 أشخاص، فيما عبر الحدود إلى دول الجوار، ما يقارب 986 ألفا و451 شخص.

وكان آخر تعداد لحصيلة اللاجئين السودانيين جراء الصراع، أصدرته المنظمة في 2 أغسطس/ آب الجاري، وبلغ ما يزيد عن 926 ألف شخص.

وأوضحت أن غالبية اللاجئين السودانيين توجهوا إلى “مصر ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان واثيوبيا”.

وبشكل عام، أجبر الصراع بين الجيش السوداني و”الدعم السريع”، أكثر من 4.2 ملايين شخص على النزوح واللجوء منذ اندلاع الاشتباكات، وفقا للتقرير.

وأوضح التقرير أن غالبية النازحين من ولاية الخرطوم بنسبة 71.24 بالمئة، تليها شمال دارفور بنسبة 8.54 بالمئة، ثم جنوب دارفور بنسبة 7.52 بالمئة (غرب).

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان يخوض الجيش و”الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)