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الهجرة الدولية: العائدون لمناطقهم بغزة وجدوا أنفسهم أمام أكوام أنقاض

21 - فبراير - 2025

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جنيف: قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن الفلسطينيين العائدين إلى مناطقهم في قطاع غزة وجدوا أنفسهم أمام أكوام من الأنقاض.
جاء ذلك في بيان للمنظمة بعد زيارة أجرتها رئيستها إيمي بوب ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مهند هادي، إلى غزة.
وبحسب البيان فإن ما يقرب من 90 بالمئة من المنازل في القطاع تدمرت، ولا يجد مئات الآلاف من الأشخاص أي مكان يذهبون إليه.
وأشار البيان إلى أن الفلسطينيين في غزة يعيشون في ظروف بائسة، حيث يكاد يكون الوصول إلى الاحتياجات الأساسية والخدمات معدومًا.
وأكد البيان أن المنظمة الدولية للهجرة، بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها في العمل الإنساني، تعمل على زيادة المساعدات الطارئة في مجال الإيواء.
وأرسلت منظمة الهجرة منذ 19 يناير(كانون الثاني) مساعدات في مجالات الإيواء والمياه والصرف الصحي ومستلزمات النظافة والمواد غير الغذائية لدعم السكان في غزة، وفق البيان.
وتضمن البيان تصريحا لمديرة المنظمة، قالت فيه: “حجم الدمار في غزة مذهل. العائلات التي فقدت كل شيء تواجه البرد دون حماية أو بنية تحتية أو خدمات، وبدون أي يقين بشأن ما سيحمله الغد”.
وأشارت بوب إلى أنها تحدثت مع آباء يكافحون لإبقاء أطفالهم على قيد الحياة، ويبنون ملاجئ مؤقتة باستخدام كل ما يمكنهم العثور عليه، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم أي مكان آخر يذهبون إليه.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 21, 2025 الساعة 2:34 م

    إنها مخلفات الخردة العسكرية الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة التي تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948، حقيقة بشعة جدا جدا هذه هي الحرب الصليبية الصهيونية رقم 11 في القرن الواحد والعشرين بلا منازع يا فازع ✌️🇵🇸☹️☝️🌪️🐒🐂🌪️

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