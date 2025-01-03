“الهجرة الدولية” تدعو إلى وقف النار بغزة لإيصال المساعدات الملحة

جنيف: دعت المنظمة الدولية للهجرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية، لضمان إيصال المساعدات بشكل آمن وعاجل للمحتاجين في القطاع.
جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، بشأن الأوضاع في غزة التي تفاقمت مع حلول فصل الشتاء.
وقالت المنظمة إن ظروف الشتاء القاسية ودرجات الحرارة المنخفضة في غزة تزيد من معاناة النازحين الفلسطينيين.
وأعربت عن قلقها البالغ إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة.
وأضافت: “الأمطار الغزيرة والفيضانات دمرت أماكن إقامة النازحين وملاجئهم المؤقتة”.
وذكرت أن العائلات تجد صعوبة في محاولة إصلاح خيامها المتضررة بسبب الاستخدام طويل الأمد.
ودعت المنظمة لوقف إطلاق النار لضمان التوصيل الآمن والعاجل للمساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين، مشيرة إلى أن الفلسطينيين بغزة يستحقون الأمن والمأوى والحياة الكريمة.
وفي البيان قالت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب: “مات أشخاص ضعفاء، بما في ذلك 7 أطفال على الأقل، بسبب انخفاض حرارة أجسامهم”.
وأضافت بوب: “تسلط هذه الوفيات المأساوية الضوء على حاجة سكان غزة إلى الوصول الفوري إلى المأوى والمساعدات الأخرى”.
وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
(وكالات)
عصابة بايدن وبلينكن و أوستن وسوليفاك سفاحو العصر وقتلة أطفال غزة العزة هذي سنة وزيادة وهم يرسلون أسلحتهم الفتاكة القذرة لإبادة أطفال غزة بلا رحمة أو شفقة، فاللهم عجل بتدمير أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان واليمن والعراق وسوريا هذي سنين وسنين وسنين ✌️🇵🇸😓☝️🔥🐒🚀
لو أرادت عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي أن توقف هذه الحرب البائسة اللعينة التي تشنها على الفلسطينيين منذ 1948 بواسطة العصابة التي زرعوها في قلب فلسطين لفعلت في التو والحال ولكنه الذل والهوان والخذلان الذي أصاب أمة المليار والغبار وجميع العرب والمسلمين، حقيقة مرة مرة مرة ✌️🇵🇸😓☝️🔥🐒🚀
يا ليت هذا يحدث بالفعل وحقيقة ونشهد زوال عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😓😓☝️🔥🐒🚀🐒🔥