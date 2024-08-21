“الهجرة الدولية” تطالب بـ18.5 مليون دولار لمواجهة جدري القردة

جنيف: وجهت منظمة الهجرة الدولية نداء للدول المانحة، لجمع مساعدات بقيمة 18.5 مليون دولار لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمتضررين من تفشي مرض جدري القردة شرق وجنوب إفريقيا.

وقالت المنظمة في بيان الأربعاء، إن الفيروس يؤثر على الناس في المنطقة منذ أكثر من 10 سنوات، وإن الانتشار السريع للسلالة الجديدة من المرض أجبر منظمة الصحة العالمية على اعتباره “حالة طوارئ صحية ذات أهمية دولية”.

وأضافت: “وجهنا نداء للدول المانحة لجمع مساعدات بقيمة 18.5 مليون دولار لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمتضررين من تفشي مرض جدري القردة”.

بدورها، قالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في البيان نفسه، إن تفشي جدري القردة شرق وجنوب أفريقيا والقرن الأفريقي يمثل مصدر قلق بالغ.

وتابعت: “لا سيما بالنسبة للفئات المعرضة للخطر من المهاجرين والسكان كثيري التنقل والنازحين الذين غالبا ما يتم إهمالهم في هذه الأزمات”.

وأضافت: “يتعين علينا التحرك بسرعة لحماية أولئك الأكثر عرضة للخطر والتخفيف من تداعيات هذا التفشي في المنطقة”.

والأربعاء الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، فيروس جدري القردة “حالة طوارئ صحية ذات أهمية دولية”.

وينتقل جدري القردة في الغالب عن طريق الاتصال الجنسي، والتلامس الجلدي، وكذلك مشاركة الفراش والمناشف والملابس.

وتشمل أعراض الفيروس طفح جلدي وتوعك وحمى وتضخم في الغدد الليمفاوية، بالإضافة إلى قشعريرة وصداع وألم عضلي.

(الأناضول)