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“الهجرة الدولية”: عشرات آلاف السودانيين عُرضة لخطر الموت إذا لم يكثف العالم التبرعات

13 - أغسطس - 2024

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برلين: حثت المنظمة الدولية للهجرة دول العالم على زيادة تبرعاتها لمواجهة أكبر أزمة نزوح في العالم بالسودان، محذرة اليوم الثلاثاء، من أن التقاعس قد يكلف عشرات آلاف الأرواح.

وقال محمد رفعت، الذي يقود بعثة المنظمة في السودان، في إفادة صحافية، إن المنظمة لم تتلق إلا 21 بالمئة من الدعم الذي تحتاجه لتقديم المساعدات الضرورية للسودانيين الذين يرزحون بالفعل تحت وطأة الصراع، ويواجهون الآن الجوع والمرض والفيضانات.

وقال رفعت: “المجتمع الدولي لا يفعل ما يكفي”.

وأضاف: “بدون استجابة عالمية فورية ضخمة ومنسقة، فإننا نخاطر بمشاهدة عشرات الآلاف من حالات الوفاة التي يمكن منعها في الأشهر المقبلة”.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد نزح شخص واحد تقريبا من كل خمسة أشخاص داخل السودان بواقع 10.7 مليون نازح داخليا. وفرّ 2.3 مليون شخص من البلاد عبر الحدود.

وأطلق الصراع في السودان الذي اندلع في أبريل/ نيسان 2023، موجات من العنف العرقي وخلق ظروفا شبيهة بالمجاعة في أنحاء البلاد.

(رويترز)

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