الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 117 ألف سوداني جراء السيول 

السودان: أعلنت منظمة الهجرة الدولية، السبت، نزوح أكثر من 117 ألف سوداني، وتضرر أكثر من 32 ألف مبنى بشكل جزئي أو كلي، جراء السيول والأمطار، منذ يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان: “في الفترة من 1 يونيو إلى 12 أغسطس/ آب الجاري تسببت الأمطار والسيول في نزوح مفاجئ في السودان”.

وأضافت: “أدت الأمطار والسيول إلى نزوح ما يقدر بنحو 117 ألفا و835 فردا في 12 ولاية مختلفة في السودان من أصل 18 ولاية”.

وذكر البيان أن حوالي 32 ألفا و611 مبنى تضرروا بشكل جزئي أو كلي جراء السيول والأمطار.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات جراء سيول اجتاحت ولايات عدة من 68 إلى 76، منذ يونيو الماضي.

وسنويا، تهطل الأمطار في البلاد مع بداية يونيو حتى أكتوبر/ تشرين الأول.

وتتزامن أضرار السيول هذا العام مع استمرار المعاناة في البلد الإفريقي؛ جراء حرب بين الجيش وقوات “الدعم السريع” منذ أبريل/ نيسان 2023، أسفرت عن أكثر من 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتزايد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية.

(الأناضول)