الهجمات الدامية تفصل رؤوس الأطفال عن أجسادهم.. جيش الاحتلال يستهدف المنازل ومناطق التوغل

غزة – “القدس العربي”:

استمرت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مجازر مروعة، نجم عنها شطب عائلات بالكامل من السجل المدني، بقتل جميع أفرادها، بينهم أطفال فصلت رؤوسهم عن أجسادهم، في الوقت الذي استمرت فيه بعمليات التدمير والنسف للمنازل خاصة في شمالي القطاع، بهدف إجبار السكان على النزوح القسري.

وذكرت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و123 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأوضحت أن حصلة العدوان بلغت 43,508 شهيدًا و102,684 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام الماضي.

الهجوم على الشمال

واستمرت الهجمات العنيفة على مناطق شمالي القطاع، التي تتعرض لهجوم بري عنيف، حيث تعرض مخيم جباليا ومنطقة مشروع بيت لاهيا لقصف جوي ومدفعي مكثف من قبل جيش الاحتلال، طال عدة منازل، وذكرت مصادر محلية أن الطيران المروحي شارك في الهجمات الجديدة من خلال إطلاق النار الحي بكثافة.

كما سمع دوي انفجارات عالية جدا، ناجمة عن نسف مربعات سكنية جديدة في مناطق التوغل البري لجيش الاحتلال، وبالعادة يجري استخدام “روبوتات متفجرة”، لتنفيذ عمليات النسف، إضافة إلى تفخيخ المنازل من الداخل من قبل جنود الاحتلال.

وتتواصل عمليات النزوح القسري لعائلات جديدة من شمالي القطاع، المحروم من خدمات الإغاثة الطبية والإنقاذ، حيث تحرم طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى الضحايا، ما أدى إلى وفاة الكثير من المصابين تحت ركام المنازل المدمرة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن إسرائيل لا تسمح بإدخال المساعدات من الأغذية والمياه إلى شمال غزة، وقالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي، إن الهجوم يمنع ما يقدر بنحو 75 إلى 95 ألف فلسطيني في شمال القطاع من الحصول على المواد الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، وأكدت أن القصف الإسرائيلي والعمليات البرية تحول دون وصول العاملين في المجال الإنساني إلى المحتاجين.

إبادة عائلة

وفي السياق، فقد تواصلت الغارات العنيفة التي يشنها جيش الاحتلال على مدينة غزة، التي يضطر سكان بلدات الشمال النزوح إليها قسرا، وفي مجزرة مروعة استشهد تسعة من أفراد عائلة “حمادة” بينهم أطفال، وذلك بعد قصف منزل العائلة في حي الدرج وسط المدينة.

وواجهت طواقم الإنقاذ صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الشهداء من تلك المنطقة، بسبب انهيار المنزل المستهدف بالكامل، فيما جرى انتشال جثامين طفلين وقد فصلت رؤوسهم عن أجسادهم في مشهد مروع.

إلى ذلك فقد واصلت قوات الاحتلال هجماتها على المناطق الشمالية للمدينة، وقصفت المدفعية منطقة الصفطاوي القريبة من مخيم جباليا، كما استهدفت عدة مناطق أخرى تقع في المحيط.

وتعرضت كذلك أطراف حيي الصبرة وتل الهوا الجنوبية لعمليات إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية المتوغلة جنوبي المدينة، والتي تعمل ضمن القوات التي تفصل مناطق شمال قطاع غزة عن جنوبه، في “محور نتساريم”.

هجمات على الوسط والجنوب

إلى ذلك فقد نفذت قوات الاحتلال هجمات مماثلة على وسط قطاع غزة، وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية من جديد المناطق الشمالية لمخيم النصيرات، كما تخلل الهجمات قيام طائرات مسيرة من نوع “كواد كابتر”، بإطلاق النار على عدة مربعات سكنية في منطقة حي المفتي، فيما سمعت انفجارات في بلدة المغراقة القريبة، والمتاخمة من الجهة الجنوبية لـ “محور نتساريم”.

أما في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فقد أصيب عدد من المواطنين في غارة نفذها الطيران المروحي استهدف منزلا لعائلة “عمران” قرب دوار التحلية شرق المدينة، وترافق ذلك مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي المدينة، كما تعرضت حدود بلدة عبسان الكبيرة الشرقية لقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف.

في المقابل، تبنت فصائل فلسطينية مسلحة تنفيذ هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة لجيش الاحتلال من نوع “ميركفاه”، خلال وجودها في محيط منطقة الخزندار شمال غرب مدينة غزة.

كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية أخرى من نوع “ميركافاه” بتفجير عبوة “ثاقب” شديدة الانفجار، بالقرب من بركة أبو راشد وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.