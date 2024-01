الهجمات الصاروخية في أنحاء الشرق الأوسط تزيد من مخاطر تصعيد حرب غزة

واشنطن/بغداد: سلّطت الهجمات الصاروخية في سوريا ولبنان والعراق واليمن، السبت، الضوء على الخطر المتزايد للحرب في غزة، والتي قد تؤدي إلى صراع أوسع في المنطقة بين إيران وحلفائها من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وقالت إيران إن خمسة من أفراد “الحرس الثوري الإيراني” قتلوا في هجوم صاروخي على منزل في دمشق، متهمة إسرائيل بالوقوف وراءه.

وقال مصدران أمنيان في لبنان إن ضربة إسرائيلية هناك أدت لمقتل عضو في جماعة “حزب الله”.

وفي وقت لاحق، أمس السبت، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ميليشيات مدعومة من إيران في العراق استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية، التي تتمركز بها قوات أمريكية، بصواريخ وصواريخ باليستية. وذكرت، في بيان، أن عدداً من الجنود الأمريكيين يخضعون لفحوصات لتقييم مدى تعرضهم لإصابات في المخ، مضيفة أن جندياً عراقياً واحداً على الأقل أصيب.

وقالت الولايات المتحدة أيضاً إنها استهدفت صاروخاً أعدّته حركة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران، لضرب أهداف في البحر الأحمر، ووصفته بأنه كان يمثل تهديداً لحركة الشحن البحري.

واندلعت أحدث حرب في غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول، عندما اقتحم مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الدفاعات الحدودية لمهاجمة قواعد وبلدات إسرائيلية، ما أدى، بحسب المسؤولين الإسرائيليين، إلى مقتل أكثر من 1200 شخص، واحتجاز ما يزيد على 200 رهينة.

وقال سكان إن إسرائيل قصفت أهدافاً في أنحاء قطاع غزة، السبت، مع إسقاط طائراتها منشورات على رفح تحثّ فيها الفلسطينيين النازحين هناك على المساعدة في تحديد مواقع الرهائن الذين تحتجزهم “حماس”.

ووسط التوتر الإقليمي المتصاعد، ذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي توعّدَ بمعاقبة إسرائيل على الهجوم في سوريا، ووصفه بأنه “جرائم” لن تمرّ دون رد. ولم يصدر تعليق من إسرائيل، التي لا تعلق عادة على هذه الهجمات بشكل علني.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن ثلاثة ضباط من “الحرس الثوري الإيراني” قتلوا في غارة إسرائيلية، مشيرة إلى الضباط بلقب شرفي يستخدم فقط للجنرالات، ما يشير إلى أن القتلى من القادة الكبار.

Iranian missile and drone attack on US consulate in Erbil.#Kurdistan #Iraq #Iran #US #Erbil #Arbil pic.twitter.com/01U6Ybp2T4

— Erbil Life (@Erbil_life) January 15, 2024