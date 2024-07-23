الهجوم البري يشتد على خان يونس.. شهداء في الشوارع وتحت الركام.. ومجازر دامية في قطاع غزة

غزة – “القدس العربي”:

اشتد القصف الجوي والمدفعي للمناطق الشرقية لمدينة خان يونس، ما أدى إلى سقوط ضحايا جدد، مع استمرار عمليات النزوح القسري من تلك المناطق التي بدأ جيش الاحتلال بشن عملية برية فيها، فيما شهدت باقي مناطق القطاع مجازر دامية، أسفرت عن سقوط الكثير من الشهداء.

تهجير ومجازر

وشهدت الساعات الماضية شن العديد من الغارات الجوية العنيفة على الكثير من بلدات شرق خان يونس، مع استمرار حركة النزوح القسري للسكان من هناك، بعد أن تقدمت الآليات العسكرية في العديد من المناطق الشرقية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن آليات الاحتلال تتمركز في منطقة الشهلات ودوار العلم ومدرسة الفرابي، وفي محيط مقبرة بني سهيلا وسط البلدة.

هذا وقال مواطنون من البلدات الشرقية التي هددت بالإخلاء القسري، إن الغارات الجوية والقصف المدفعي لم تنقطع على مدار الساعات الـ 34 الماضية، وإنها أصابت الكثير من المنازل والطرقات التي يتحرك فيها السكان خلال رحلات النزوح.

مشاهد مخيفة

وأكدوا أن المشهد لم يسبق وأن عايشوه منذ فترة طويلة، وأن عمليات القصف الحالية فاقت ما كان عليه الوضع قبل نزوحهم الكبير في أوائل ديسمبر من العام الماضي، حين بدأ جيش الاحتلال في شن هجوم بري كبير على المدينة.

وبهدف إخافة السكان أطلقت القوات الإسرائيلية عشرات قنابل الإنارة في سماء تلك المناطق.

وقال المواطنون القاطنون في أطراف تلك المناطق، إنهم عاشوا في رعب كبير، وإنهم اضطروا كمن سبقوهم في اليوم الأول للنزوح القسري.

وبسبب تكدس النازحين وعدم توفر أماكن لإقامتهم في مراكز الإيواء أو الخيام، في مناطق الأحياء الغربية لخان يونس، نام الكثير منهم في الشوارع.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن عمليات القصف المدفعي وصلت إلى مناطق أبعد في بلدات شرق خان يونس، وبعضها وصل إلى المناطق القريبة من وسط خان يونس.

وشن الطيران الحربي غارتين على منطقة المحطة وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن القصف المدفعي والحربي العنيف، ترافق مع إطلاق الطائرات المروحية النار على بلدات القرارة وبني سهيلا وعبسان، كما استهدف القصف المدفعي منطقة الشيخ ناصر.

وفي هذه الأوقات يخشى سكان مناطق وسط خان يونس من تمدد العملية البرية، لتصل إلى أماكن سكنهم، على غرار ما حصل في اجتياح ديسمبر من العام الماضي.

مجازر دامية

أما في وسط قطاع غزة فقد شنت الطائرات الحربية العديد من الغارات، حيث استُشهد ستة مواطنين، وأصيب 10 آخرون، في قصف الاحتلال منزلا عند مدخل مخيم البريج.

كما وتركز القصف على المناطق الشرقية وتحديدا على حدود مدينة دير البلح ومخيمي البريج والمغازي، بالترافق مع تصعيد القصف المدفعي.

وقال شهود عيان لـ “القدس العربي” يقطنون وسط مدينة دير البلح، إن أصوات الغارات الجوية سمعت بقوة من مناطق سكنهم، وإنهم كانوا يسمعون أيضا أصوات هدير الطائرات في الأجواء، مع إطلاق قنابل إنارة، مما خلق حالة من الخوف والهلع في صفوفهم، خشية من تمدد القصف.

وحسب أحد الشهود، فقد أكد أن عمليات نزوح جديدة وصلت إلى قلب دير البلح، بعد أن ترك سكان المناطق الشرقية سكنهم، خشية من الاستهدافات الجديدة، وهو أمر زاد من حجم التكدس السكاني في تلك المنطقة الضيقة.

وهناك خشية من قيام جيش الاحتلال بتوسيع عملياته العسكرية في تلك المناطق، بما يشمل التوغل البري.

إلى ذلك فقد استمر القصف المدفعي العنيف على الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات، وسقطت العديد من القذائف على تلك المناطق القريبة من شركة الكهرباء ومنطقة المفتي.

كما سمعت صوت انفجارات ضخمة ناجمة عن استهداف مبان على حدود بلدتي المغراقة والزهراء، في مشهد تكرر خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من مرة.

هذا وقد أكدت مصادر محلية أن دمارا كبيرا حل في منطقة “أبراج عين جالوت” جنوب شرق مخيم النصيرات، جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي الأدوار المرتفعة من تلك الأبراج السكنية، فيما اضطر سكانها والقاطنون على مقربة منها للنزوح القسري إلى مناطق أخرى في وسط المخيم، الذي يشهد أيضا غارات جوية دامية.

الهجوم على رفح وغزة

إلى ذلك فقد استمر الهجوم البري على مدينة رفح.

وطالت الغارات الجوية المناطق الشرقية للمدينة، وشوهدت أكثر من مرة أعمدة الدخان تتصاعد من تلك المناطق، كما جرى استهداف مناطق أخرى تقع وسط وجنوب المدينة، وتحديدا المناطق القريبة من الحدود الفاصلة عن مصر.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة الحي السعودي ومحيط شارع أبو السعيد، والمناطق القريبة من الحدود الفاصلة عن مصر من الجهة الغربية.

وتخلل الهجمات قيام جيش الاحتلال بنسف مربعات سكنية في حيي تل السلطان والحي السعودي.

وفي شمال قطاع غزة وتحديدا في مخيم جباليا، أكدت مصادر طبية استشهاد أربعة مواطنين، واصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت منزل لعائلة جلهوم في المخيم.

أما في مدينة غزة، فأعلن الدفاع المدني عن شن جيش الاحتلال غارات على منازل في المدينة.

وسقطت أيضا قذيفة مدفعية أطلقها جيش الاحتلال قرب بنك فلسطين بحي الرمال وسط مدينة غزة.

كما تركز القصف على أطراف المدينة الشرقية، وتحديدا على حي الزيتون، وجرى أيضا استهداف الأطراف الجنوبية للمدينة، القريبة من “محور نتساريم”، وقام أيضا جيش الاحتلال بشن عدة غارات على أطراف حي تل الهوا.

هذا ولا يزال جيش الاحتلال يطلب من سكان مدينة غزة النزوح القسري إلى مناطق جنوب وادي غزة، ويستخدم أسلوب التجويع ومنع وصول الدواء إليهم مع شن الغارات الدامية، لإجبارهم على ذلك، رغم أن تلك المناطق التي يصنفها بأنها “مناطق إنسانية” تتعرض لهجمات دامية.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، قالت إن 90% من سكان قطاع غزة نزحوا منذ بدء الحرب، في أكتوبر من العام الماضي، وإن الكثير منهم من الأطفال، مؤكدة أن الأماكن التي يجبر السكان على النزوح إليها تفتقر إلى الضروريات الأساسية والأمان.

هجمات المقاومة

وفي السياق، واصلت المقاومة الفلسطينية تنفيذ عمليات فدائية تصدت خلالها للقوات الإسرائيلية المتوغلة داخل قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن استهداف دبابة “ميركافاه 4” بقذيفة “الياسين 105” وبالعمل الفدائي باستخدام عبوة “شواظ” في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

كما أعلنت عن استهداف جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” في نفس المنطقة.

كذلك أعلنت عن قصف مقر قيادة الاحتلال في “محور نتساريم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى.

وقالت إنها اشتركت مع كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية، في قصف قوات الاحتلال المتوغلة شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع بقذائف الهاون.