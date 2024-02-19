الهجوم على سفينة شحن مسجلة في المملكة المتحدة بالقرب من اليمن

لندن: تعرضت سفينة شحن مسجلة في المملكة المتحدة لهجوم قبالة سواحل اليمن، حسبما ذكرت تقارير إخبارية مساء الأحد.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث وقع على بعد 65 كيلومترا جنوب مدينة المخا في اليمن، وفقا لوكالة “بي إيه ميديا” البريطانية.

وذكرت أن “السلطات تحقق” في الواقعة.

ولم يقدم التقرير مزيدا من التفاصيل لكن شبكة سكاي نيوز نقلت عن شركة أمبري الخاصة للأمن إن السفينة مسجلة في المملكة المتحدة وتعرضت “لهجوم” في مضيق باب المندب.

ويعتقد أن السفينة ترفع علم بليز ويجري تشغيلها تحت إدارة لبنانية ومسجلة في المملكة المتحدة.

يشار إلى أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة نفذتا غارات جوية مشتركة ضد الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة من أجل وقف الهجمات على الشحن التجاري.

(د ب أ)