الهجوم على غزة يتصاعد في أول أيام وزير الجيش الجديد.. عشرات الضحايا جراء استهداف المنازل ومناطق النزوح

غزة – “القدس العربي”:

تشهد مناطق شمال قطاع غزة تصعيدا حربيا إسرائيليا، يشابه ذلك الذي بدأت فيه قوات الاحتلال الهجوم البري الجديد على تلك المناطق قبل أكثر من شهر، فيما استمرت الهجمات الدامية على باقي مناطق القطاع، وذلك في اليوم الأول لتولي وزير الجيش الجديد يسرائيل كاتس مهامه بديلا عن السابق يؤآف غالانت.

مجازر الشمال

وأسفرت الغارات الجوية المتلاحقة على مناطق شمال قطاع غزة، عن وقوع عشرات الضحايا بينهم أطفال، وذلك على وقع توسيع قوات الاحتلال من نطاق هجومها البري هناك، مع تدمير مربعات سكنية جديدة بـ”الروبوتات المتفجرة”.

وجاءت هذه الاستهدافات العنيفة لمناطق شمال قطاع غزة، في وقت لا تزال فيه طواقم الإسعاف عاجزة عن تلبية نداءات الاستغاثة، فيما تعطل بالكامل عمل فرق الإنقاذ بسبب الملاحقة الإسرائيلية والاستهدافات المباشرة، وهو ما يرفع أعداد الضحايا، خاصة المصابين منهم تحت الأنقاض.

إلى ذلك، فقد شهدت مناطق شمال قطاع غزة توسيعا للتوغل البري، ما ينذر باقتراف قوات الاحتلال مجازر جديدة، وذكرت مصادر محلية أن آليات عسكرية إسرائيلية تقدمت في محيط الدوار الغربي في بيت لاهيا وسط قصف مكثف، كما تقدمت نحو مدرسة الفاخورة غربي مخيم جباليا، في وقت قامت فيه طائرات مروحية بإطلاق نيرانها باتجاه المناطق الشمالية لقطاع غزة.

وجاء ذلك فيما قامت قوات الاحتلال أيضا، بشن عدة غارت جوية على مناطق تقع في مخيم جباليا ومناطق مشروع بيت لاهيا والبلدة نفسها، وسجل أيضا قيام تلك القوات بنسف عدة مبان سكنية غربي مخيم جباليا، حيث شوهدت أكثر من مرة من مناطق في مدينة غزة القريبة، أعمدة الدخان تتصاعد من هناك.

وفي السياق، واصلت تلك القوات هجماته الجوية وعمليات القصف المدفعي لمناطق شرق وجنوب مدينة غزة، وتحديدا على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا، حيث سجل قيام جيش الاحتلال بشن عدة هجمات، وقامت أيضا زوارق حربية إسرائيلية بإطلاق النار باتجاه ساحل مدينة غزة.

هجمات الوسط والجنوب

وفي وسط قطاع غزة، قصفت قوات الاحتلال بعنف المناطق الشمالية والغربية لمخيم النصيرات، وطال القصف الجديد مناطق العملية العسكرية التي نفذها الاحتلال نهاية الأسبوع الماضي، كما سمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن عمليات قصف وتدمير في بلدة المغراقة المتاخمة لـ “محور نتساريم” الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه.

كذلك شهدت الحدود الشمالية والشرقية لمخيم البريج المجاور عدة هجمات تخللها إطلاق نار من الآليات العسكرية المتوغلة، كما تعرضت أطراف مخيم المغازي المجاور لقصف مدفعي.

أما في جنوبي القطاع، فقد اقترفت قوات الاحتلال عدة مجازر، وجاء ذلك في وقت تعرضت فيه العديد من المناطق الشرقية لهجمات أخرى من جيش الاحتلال، حيث أطقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف صوب تلك المناطق.

جاء التصعيد العسكري الإسرائيلي الجديد، في اليوم الأول لمهام وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي تعهد باستمرار الحرب، ومواصلة ملاحقة حركة حماس وحزب الله اللبناني، وقد كتب على منصة “اكس” بعد توليه المنصب “سنعمل معا لقيادة المؤسسة الدفاعية إلى النصر على أعدائنا وتحقيق أهداف الحرب، إعادة جميع الرهائن، تدمير حماس في غزة، وهزيمة حزب الله في لبنان، واحتواء العدوان الإيراني، والعودة الآمنة لسكان الشمال والجنوب إلى منازلهم”.