الهدوء يعود لسجن إيراني بعد احتجاج معتقلين

طهران: قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة إن النظام عاد إلى أحد السجون بجنوب غرب إيران بعد ظهور تقارير تحدثت عن إضرام سجناء النيران احتجاجا على حكم بالإعدام بحق سجين وسماع دوي إطلاق رصاص.

ونقلت الوكالة عن إدارة السجون الحكومية قولها إن “الوضع اضطرب في السجن لفترة وجيزة بعد أن أثار عدد من السجناء اشتباكات، لكن الهدوء عاد على الفور إثر تواجد مسؤولين من السجن، وعادت (الأوضاع في) المنشأة إلى طبيعتها”.

وقالت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء في وقت سابق إن سجناء في سجن رامهرمز، وهي مدينة في محافظة خوزستان، أشعلوا النيران احتجاجا على حكم إعدام صدر بحق زميل لهم، وسمع دوي إطلاق رصاص.

وكثيرا ما واجهت إيران، التي تحتل المرتبة الثانية في العالم بعد الصين في تنفيذ أكبر عدد من أحكام الإعدام، انتقادات من جماعات حقوق الإنسان.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في يونيو حزيران إن “السلطات الإيرانية أعدمت 173 شخصا على الأقل أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات هذا العام بعد محاكمات ظالمة بشكل ممهنج، أي ما يقرب من ثلاثة أمثال ما وصل إليه العدد في هذا الوقت من العام الماضي”.

وتقول إيران إن العدد الكبير من عمليات الإعدام يعود إلى تهريب المخدرات بكميات كبيرة عبر البلاد من أفغانستان المجاورة، المنتج الرئيسي للأفيون في العالم. وترفض طهران أيضا الانتقادات الموجهة لنظامها القانوني، قائلة إن الجماعات الحقوقية الغربية لا تفهم قوانينها الإسلامية.

(رويترز)