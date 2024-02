الهلال الأحمر: إسرائيل تستهدف كل متحرك قرب مشفى الأمل بخان يونس- (صور وتدوينة)

غزة: قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي يستهدف كل جسم يتحرك في محيط مستشفى الأمل التابع له، والمحاصر لليوم الـ11 على التوالي، بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأضاف متحدث الجمعية رائد النمس: “الاحتلال ما زال يستهدف كل جسم متحرك بمستشفى الأمل الذي يوجد فيه 100 شخص من الطواقم الطبية والممرضين، إضافة إلى 7 آلاف نازح”.

وأوضح أن الجيش أصاب، أمس الأربعاء، “أحد المواطنين بالرصاص على بعد عدة أمتار من بوابة المستشفى ما أسفر عن استشهاده لاحقا، الأمر الذي دفع أحد موظفي قسم الأمن لانتشاله ليتم استهدافه هو الآخر والإبقاء عليه ينزف حتى استشهاده”.

واستكمل قائلا: “الجثتان ما زالتا ملقاتين أمام بوابة المستشفى، فيما لم تتمكن الطواقم من انتشالهما جراء الاستهداف المتكرر”.

وبحسب النمس، يواصل الجيش إطلاق العيارات النارية والقذائف وقنابل الدخان والغاز في محيط المستشفى.

وأشار إلى وجود عدد من جثامين الشهداء ملقاة على الشوارع في محيط المستشفى، فيما تعجز الطواقم الطبية عن انتشالهم بسبب استمرار الحصار.

PRCS mourns colleagues Naeem Hasan Al-Jabali and Khalid Kulab, who were killed yesterday after being targeted and directly fired upon by Israeli forces near the gate of Al-Amal Hospital in #KhanYunis . May their souls rest in peace. 🙏 pic.twitter.com/lX9BYb5WDu

وأمس الأربعاء، قالت الجمعية إن الجيش اقتحم ساحة مستشفى الأمل، وتمركز أمام البوابة الخارجية لقسم الاستقبال والطوارئ.

ومنذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عن المدينة.

وفيما يتعلق بمستجدات قضية الطفلة “هند حمادة” (6 أعوام)، قال النمس: “ما زال الاتصال مفقودا بالطاقم الذي خرج لإنقاذها بمدينة غزة، ولا نعرف مصيرهم لليوم الثالث على التوالي”.

وأضاف أن جمعيته تواصلت “مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمعرفة أي معلومة عن الطاقم والطفلة، إذا كانوا على قيد الحياة أو تم اعتقالهم”.

وطالب العالم بـ”التدخل لإنهاء العدوان وفك الحصار المفروض على القطاع”، مدينا حالة “الصمت العالمي أمام استمرار هذه الجرائم”.

⭕ 66 hours have passed and the fate of our colleagues Yousef Zaino and Ahmad Al-Madhoun from the PRCS Ambulance Team who went out to rescue the 6-year-old Hind is still unknown.

🔊 We appeal to the international community to assist and intervene to protect civilians and health… pic.twitter.com/iNVfArt8mB

