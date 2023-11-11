الهلال الأحمر: الدبابات الإسرائيلية على بعد 20 مترا من مستشفى القدس- (تغريدة)

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية بأن الدبابات الإسرائيلية باتت على بعد 20 مترا من مستشفى القدس بمدينة غزة.

وقالت الجمعية، في تغريدة على منصة “إكس”: “الدبابات على بعد 20 مترا من مستشفى القدس، وإطلاق نار على المستشفى، وحالة هلع وخوف شديدين بين النازحين”.

يأتي ذلك في وقت يتعرض فيه مستشفى الشفاء ومحيطه في مدينة غزة لقصف إسرائيلي مكثف بالطائرات والمدفعية، أخرج المشفى عن الخدمة، وسط الحديث عن جثث مكدسة أمام المشفى، بحسب مصادر حكومية.

عاجل : 🚨⚠️الدبابات على بعد 20 متر من مستشفى القدس واطلاق نار على المستشفى، وحالة هلع وخوف شديد بين النازحين.#انقذوا_مستشفى_القدس#لست_هدفا pic.twitter.com/K64WDLeDyF — PRCS (@PalestineRCS) November 11, 2023

عاجل : وصول الدبابات الإسرائيلية إلى مستشفى القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة , والآن تقوم بمحاصرة مستشفى القدس

يُشار بأن المستشفى بداخله ما يزيد عن أكثر من 14 ألف نازح , هذا العدد غير المرضى المتواجدين في المستشفى , والدبابات وصلت من شارع الرشيد على البحر , ومن جهة الجامعات pic.twitter.com/11XZeyHBws — الجـوكـر الـعـربـي (@wlydalwlqy3) November 11, 2023

(الأناضول)