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الهلال الأحمر: الدبابات الإسرائيلية على بعد 20 مترا من مستشفى القدس- (تغريدة)

منذ 50 دقيقة

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أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية بأن الدبابات الإسرائيلية باتت على بعد 20 مترا من مستشفى القدس بمدينة غزة.

وقالت الجمعية، في تغريدة على منصة “إكس”: “الدبابات على بعد 20 مترا من مستشفى القدس، وإطلاق نار على المستشفى، وحالة هلع وخوف شديدين بين النازحين”.

يأتي ذلك في وقت يتعرض فيه مستشفى الشفاء ومحيطه في مدينة غزة لقصف إسرائيلي مكثف بالطائرات والمدفعية، أخرج المشفى عن الخدمة، وسط الحديث عن جثث مكدسة أمام المشفى، بحسب مصادر حكومية.

(الأناضول)

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