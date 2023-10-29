الهلال الأحمر: السلطات الإسرائيلية طلبت إخلاء مستشفى القدس في غزة فورا

غزة: قال الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد إنه تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية لإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور.

وأضاف في بيان على فيسبوك “منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدت إلى تدمير المباني المحيطة به في محيط 50 مترا”.

ورفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق لدى سؤاله عن بيان الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء إفادة لوسائل الإعلام.

و أعلن تليفزيون فلسطين، الأحد، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة والاشتباكات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 7814 شهيدا، و21693 مصابا.

وقالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية (رسمية) في منشور على منصة فيسبوك: “7814 شهيدا و 21693 جريحا حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في غزة والضفة”.

وتشن إسرائيل منذ 23 يوما عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية”، دمرت أحياء بكاملها.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة “حماس” أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

(وكالات)