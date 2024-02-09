الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء 60 جريحا ومريضا عالقا من غزة والشمال

غزة: أجلت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، 60 شخصا منهم جرحى وحالات إنسانية كانوا عالقين في محافظتي غزة والشمال.

وذكرت الجمعية، في بيان مقتضب، الخميس، أن “طواقمها تعرضت خلال عملية الإجلاء لاستهداف من قبل قناصة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، ما تسبب في استشهاد أحد المسعفين وإصابة اثنين آخرين”.

وأشارت في بيان آخر، إلى أن استشهاد المسعف يرفع عدد موظفيها الذين استشهدوا أثناء قيامهم بعملهم الإنساني منذ بداية الحرب على غزة إلى 12.

والأربعاء، قالت الجمعية إن طاقمها الذي تم استهدافه توجه من جنوب القطاع إلى شماله لإجلاء الجرحى من هناك.

وللانتقال من جنوب القطاع إلى محافظتي غزة والشمال، تحتاج الطواقم الطبية والعاملون في المجال الإنساني، للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي للسماح لهم بالعبور، وفي بعض الأحيان وبعد حصولهم على تصاريح يتم استهدافهم بشكل مباشر.

(الأناضول)