الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 3 في استهداف إسرائيلي لسيارتي إسعاف- (تدوينة)

غزة: أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الأحد، اصابة مسعفين اثنين من طواقمها ومرافق جريح، عقب إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارتي إسعاف بمنطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وأفادت الجمعية في بيان مقتضب على منصة فيسبوك، بـ”إصابة مسعفين من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني ومرافق جريح، خلال إطلاق قوات الاحتلال (الإسرائيلي) النار على مركبتي إسعاف في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، خلال نقلهما لأحد المصابين”، دون ذكر تفاصيل أكثر.



وفي بيان سابق، أوضحت الجمعية أن طواقمها “تعمل في قطاع غزة على مدار الساعة لتقديم خدماتهم المنقذة للحياة للمواطنين الذين يعانون جراء استمرار العدوان الاسرائيلي”.

وبخصوص المساعدات الإغاثية، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق الأحد، “تسلمها 100 شاحنة مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح (جنوبي قطاع غزة)، محملة بالمساعدات الإنسانية”.

وأضافت أن الشاحنات “تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية”.

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، تخللتها هدنة لـ7 أيام، خلّفت 15 ألفا و523 شهيدا فلسطينيا، و41 ألفا و316 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(وكالات)





