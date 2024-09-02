الجيش الإسرائيلي يصيب طفلة ومسعفة ويحاصر مستشفيات طولكرم ويقصف مخيمها- (فيديو)

طولكرم: أصيبت، مساء الاثنين، طفلة فلسطينية ومسعفة في الاقتحام الإسرائيلي المستمر لمدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية، في حين يتواصل حصار مستشفيات المدينة ومخيمها.

أعلن ذلك جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في سلسلة بيانات وصلت الأناضول، وإعلام حكومي.

وقالت الجمعية: “طواقمنا في طولكرم تتعامل مع إصابة بشظايا رصاص حي لطفلة عمرها 12عاما نقلت إلى المستشفى”.

شاهد .. إصابة مسعفة من الهلال الاحمر في قصف الاحتلال على مخيم طولكرم pic.twitter.com/ohwOWJ7dHR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 2, 2024

كما أكدت “إصابة مسعفة من الهلال الأحمر بشظايا في الوجه في قصف على مخيم طولكرم” موضحة أن طواقمها قدمت لها الإسعاف الأولي ونقلتها إلى المستشفى.

ووفق جمعية الهلال الأحمر فإن “الاحتلال يواصل حصاره للمستشفيات لغاية اللحظة، ويفرض حصارا مشددا على مخيم طولكرم، وتدمير البنية التحتية والمنازل”.

فيما أشارت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” إلى إصابة “عدد من المواطنين، بينهم مسعفة، في قصف طائرات الاحتلال المسيرة موقعا في مخيم طولكرم”.

وقالت إن “طائرات الاحتلال المسيرة قصفت موقعا في حارة الحمام في مخيم طولكرم، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات” لم تحدد طبيعتها.

وتابعت أن “مسعفين متطوعين يعملون داخل المخيم تمكنوا من الوصول للمصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم، حيث وصفت إصاباتهم بالطفيفة”.

متابعة .. جانب من تواجد قوات الاحتلال في محيط مستشفى ثابت ثابت الحكومي بطولكرم pic.twitter.com/wUDBiRvojX — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 2, 2024

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفيات ومخيم مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأضافت الجمعية في بيان: “يواصل الاحتلال حصاره للمستشفيات لغاية اللحظة، ويفرض حصارا مشددا على مخيم طولكرم، ويدمر البنية التحتية والمنازل”.

وفي وقت سابق الاثنين، عاود الجيش الإسرائيلي اقتحام طولكرم بعد عملية سابقة بدأت الأربعاء واستمرت نحو 48 ساعة، أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين.

وأصيب، الاثنين، شاب فلسطيني بجروح خطيرة خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدة قباطية جنوب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب إن طواقمها في جنين نقلت إلى المستشفى “إصابة خطيرة جدا بالرصاص الحي في الظهر” موضحة أن الرصاص دخل من الظهر وخرج من الصدر.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”: “كانت قوات خاصة من جيش الاحتلال قد اقتحمت البلدة، قبل أن تتبعها آليات الاحتلال العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان”.

وبموازاة حربه على غزة منذ 7 أكتوبر، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصّعد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة؛ بما فيها القدس المحتلة؛ ما أسفر بالإضافة إلى الشهداء والجرحى عن اعتقال أكثر من 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

بينما أسفرت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي وقت سابق الاثنين، عاود الجيش الإسرائيلي اقتحام طولكرم بعد عملية سابقة بدأت الأربعاء واستمرت نحو 48 ساعة، أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين.

(الأناضول)