الهلال الأحمر الفلسطيني: النار أطلقت على عناصرنا “في الجهة العلوية من الجسم بغرض القتل”

رام الله: قال الهلال الأحمر الفلسطيني الإثنين إن النيران التي أطلقت على 15 عنصرا من طواقمه في هجوم شنته القوات الإسرائيلية على جنوب قطاع غزة الشهر المنصرم، استهدفت الجزء العلوي من أجسادهم “بغرض القتل”.

وقال رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب خلال مؤتمر صحافي “بالطبع هناك تشريح للشهداء من أطقم الهلال الأحمر والدفاع المدني، ولا نستطيع قول كل ما نعرفه، لكن أقول إن جميع الشهداء أطلقت عليهم النار في الجهة العلوية من الجسم بغرض القتل”.

في السياق، دعت الحكومة الألمانية إلى فتح تحقيق “بشكل عاجل” في الحادثة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية “فيديو نهاية الأسبوع (…) شنيع حقا ويجب توضيح الاتهامات المروعة بشكل عاجل”، مضيفا “ثمة تساؤلات مهمة للغاية حول تصرف الجيش الإسرائيلي”.

(أ ف ب)