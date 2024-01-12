الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصال بطواقمنا في غزة

رام الله: أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، فقدان الاتصال بطواقمه في قطاع غزة “بشكل كامل”، عقب فصل خدمات الاتصالات والإنترنت جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقال في بيان: “انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمنا العاملة في قطاع غزة بسبب قطع الاحتلال خدمات الاتصالات والإنترنت”.

وأضاف: “قطع الاتصالات يزيد من حجم التحديات التي تواجه طواقم الجمعية في تقديم خدماتها الإسعافية والوصول للجرحى والمصابين بالسرعة اللازمة”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينيتان العاملتان بقطاع غزة، أن انقطاعا طرأ على خدمات الاتصالات والإنترنت في معظم أنحاء القطاع، هو التاسع خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة.

وذكرت “شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال” في بيان: “نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات (الخليوي، الثابت، الإنترنت) مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر”.

و”شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال”، هي أكبر مزود لخدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت في قطاع غزة، والمقدم الحصري لخدمات الاتصالات الثابتة هناك.

بينما قالت شركة “أوريدو” فلسطين في بيان منفصل: “مع استمرار العدوان على قطاع غزة، فقد تكرر قبل قليل تضرر الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت، مما أدى لتوقف كامل خدماتنا جنوب ووسط قطاع غزة”.

وظلت خدمات الاتصال لـ “أوريدو فلسطين” متقطعة في شمال غزة.

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ناشد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر، مصر لتفعيل خدمة التجوال وتشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود غزة.

وفي المرات الثماني الماضية التي تعرض فيها قطاع غزة لقطع الخدمات، كان الاتصال الثابت والخليوي والإنترنت ينقطع لعدة ساعات، بينما استمر أطول قطع 4 أيام متواصلة، بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة “23 ألفا و708 شهداء و60 ألفا و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)