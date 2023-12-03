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الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا 100 شاحنة مساعدات دخلت غزة الأحد

3 - ديسمبر - 2023

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رام الله :أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، تسلمها 100 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة، عبر معبر رفح البري مع مصر.
وقالت الجمعية في بيان مقتضب، إن طواقمها “استلمت 100 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح (جنوبي قطاع غزة)، محملة بالمساعدات الإنسانية”.
وأضافت أن الشاحنات “تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية”.
والسبت، أعلنت الجمعية تسلمها عددا مماثلا من الشاحنات من الهلال الأحمر المصري، وبالحمولة ذاتها.
وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، تخللتها هدنة لـ7 أيام، خلّفت 15 ألفا و523 شهيدا فلسطينيا، و41 ألفا و316 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 8:52 م

    هه وماذا تفعل مئة شاحنة لاحتياجات 2.5 مليون نازح غزاوي 🇵🇸🤕✌️🔥🐒🚀

    رد

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