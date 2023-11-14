الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال اعتقل مصاباً من سيارة إسعاف

طولكرم: قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مصاباً من داخل إحدى مركبات الإسعاف في طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الجمعية، في بيان مقتضب، أن الجيش يعيق عمل طواقم الإسعاف والطوارئ في طولكرم، حيث تم اعتقال مصاب من داخل سيارة إسعاف تابعة لها.

وأرفقت الجمعية صورة لأحد طواقمها المحاصر بين آليات عسكرية في طولكرم.

ومنذ مساء الإثنين، يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مدينة طولكرم ومخيمها، استشهد خلالها 7 فلسطينيين، وأصيب 12 بجراح، ودمر بنية تحتية ومركبات وممتلكات.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من جانب الجيش الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

(الأناضول)