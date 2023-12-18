الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد الشاحنات المستلمة عبر معبر رفح 4301

رام الله: قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، إن عدد الشاحنات التي دخلت معبر رفح واستلمتها بلغ 4301، في الفترة بين 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و16 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأضافت الجمعية في بيان: “استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، 4301 شاحنة منذ تاريخ 21 أكتوبر، وحتى تاريخ 16 ديسمبر”.

وقالت إن “الشاحنات تحتوي على طعام وماء ومساعدات إغاثية، ومستلزمات طبية وأدوية”.

وذكرت أن إجمالي حصة الجمعية من الشاحنات المستلمة بلغ 2746 شاحنة، وزعتها على مراكز النزوح والعائلات المستضيفة والتجمعات السكنية والجهات ذات العلاقة، من ضمنها 310 شاحنات أرسلتها الجمعية إلى مناطق شمال غزة خلال فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة “حماس”، التي استمرت أسبوع وانتهت صبيحة 1 ديسمبر الجاري.

وأشارت إلى أن “1555 شاحنة سلمت لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة”.



وكان القطاع يستقبل يوميا نحو 600 شاحنة من الاحتياجات الصحية والإنسانية، قبل الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي، إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين، 19 ألفا و453 شهيدا فلسطينيا، بالإضافة إلى 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(وكالات)