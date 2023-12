الهلال الأحمر الفلسطيني يخطط لإنشاء مخيم للاجئين في خان يونس بقطاع غزة- (فيديو)

غزة: قال الهلال الأحمر الفلسطيني أمس الخميس إنه يخطط لإنشاء مخيم للاجئين في مدينة خان يونس التي تشهد قتالا عنيفا في جنوب شرقي قطاع غزة.

وقالت المنظمة عبر منصة التواصل الإجتماعي “إكس”، تويتر سابقا، إن الهلال الأحمر الفلسطيني يعمل بالتعاون مع الهلال الأحمرالمصري ” على إنشاء مخيم منظم للنازحين في خان يونس.

وتابعت “سيحتوي المخيم كمرحلة أولى على 300 خيمة ستأوي النازحين من عائلات الطواقم الطبية والاسعافية والإغاثية في الهلال الاحمر وسيتم توسيع القدرة الاستيعابية لاحقا لتصل إلى 1000 خيمة لاستيعاب مئات العائلات النازحة في جنوب القطاع”.

📍The Palestine Red Crescent, in collaboration with the @EG_Red_Crescent is working to establish the first organized camp for displaced individuals in #KhanYounis. The initial phase of the camp will include 300 tents, accommodating displaced families from the medical, ambulance,… pic.twitter.com/4rvAGFkSWF

— PRCS (@PalestineRCS) December 28, 2023