الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انقطاع الاتصال مع طواقمه بغزة- (فيديو وتدوينة)

رام الله: أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، انقطاع اتصالها مع طواقمها في قطاع غزة، وعبرت عن قلقها على سلامتها، إثر قطع شبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت.

جاء ذلك في بيان للجمعية (غير حكومية)، بعد وقت قصير من إعلان “شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال”، انقطاع خدمات الاتصال (الثابت والمحمول والإنترنت)، عن عموم قطاع غزة.

وهذه المرة الرابعة التي يتعرض فيها قطاع غزة لانقطاع خدمات الاتصالات بالكامل، خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ قرابة شهرين.

وقالت الجمعية” “انقطعنا عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة، وعن كافة طواقمنا العاملة هناك في ظل قطع سلطات الاحتلال للشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل”.

وعبرت الجمعية عن قلقها على سلامة طواقمها العاملة في القطاع “في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل على كافة أرجاء القطاع على مدار الساعة”.

وقالت الجمعية إن القصف الإسرائيلي استهدف مبان قريبة جدا من مقر الجمعية ومستشفى الأمل التابع لها.

🚨A video shows intense shelling that occurred hours ago in Khan Younis, south of the #Gaza Strip, just 500 meters from the PRCS headquarters and Al-Amal Hospital.

🚨 فيديو يظهر قصف عنيف حدث قبل ساعات في خانيونس جنوب القطاع على بعد 500 متر فقط مقر الجمعية ومستشفى الأمل التابع… pic.twitter.com/5x6ByfyoQF

— PRCS (@PalestineRCS) December 4, 2023