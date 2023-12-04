الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انقطاع الاتصال مع طواقمه بغزة- (فيديو وتدوينة)

رام الله: أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، انقطاع اتصالها مع طواقمها في قطاع غزة، وعبرت عن قلقها على سلامتها، إثر قطع شبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت.

جاء ذلك في بيان للجمعية (غير حكومية)، بعد وقت قصير من إعلان “شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال”، انقطاع خدمات الاتصال (الثابت والمحمول والإنترنت)، عن عموم قطاع غزة.

وهذه المرة الرابعة التي يتعرض فيها قطاع غزة لانقطاع خدمات الاتصالات بالكامل، خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ قرابة شهرين.

🚨🛑الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطعنا عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع #غزة وعن كافة طواقمنا العاملة هناك في ظل قطع سلطات الاحتلال للشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والانترنت بشكل كامل للمرة الرابعة منذ بداية العدوان . pic.twitter.com/SIU4QMHiUP — PRCS (@PalestineRCS) December 4, 2023

وقالت الجمعية” “انقطعنا عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة، وعن كافة طواقمنا العاملة هناك في ظل قطع سلطات الاحتلال للشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل”.

وعبرت الجمعية عن قلقها على سلامة طواقمها العاملة في القطاع “في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل على كافة أرجاء القطاع على مدار الساعة”.

وقالت الجمعية إن القصف الإسرائيلي استهدف مبان قريبة جدا من مقر الجمعية ومستشفى الأمل التابع لها.

🚨A video shows intense shelling that occurred hours ago in Khan Younis, south of the #Gaza Strip, just 500 meters from the PRCS headquarters and Al-Amal Hospital. 🚨 فيديو يظهر قصف عنيف حدث قبل ساعات في خانيونس جنوب القطاع على بعد 500 متر فقط مقر الجمعية ومستشفى الأمل التابع… pic.twitter.com/5x6ByfyoQF — PRCS (@PalestineRCS) December 4, 2023

وتابعت: “نشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الإسعافية، لاسيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى”.

وشركة “الاتصالات الفلسطينية وجوال”، أكبر مزود لخدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت في قطاع غزة، والمقدم الحصري لخدمات الاتصالات الثابتة هناك.

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى عصر الاثنين، 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)