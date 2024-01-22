الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن فقدان الاتصال مع طواقمه في خانيونس 

غزة: أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، فقدان الاتصال بطواقمها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، جراء “الاجتياح البري” للدبابات الإسرائيلية في المنطقة.

وقالت الجمعية عبر منصة “إكس”: “الدبابات الإسرائيلية قرب مستشفى الأمل، وفقدنا الاتصال بشكل كلي بطواقمنا في خان يونس جراء الاجتياح البري”.

جاء ذلك بينما أعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105، غرب مدينة خان يونس.

ونفذ جيش الاحتلال قصفا جويا ومدفعيا مستمرا وعنيفا منذ ساعات الصباح في خان يونس، مشكلا أحزمة نارية في محيط مجمع ناصر الطبي.

وتشهد خان يونس منذ أيام تصعيدا في حدة المعارك بين القوات الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، أسفرت عن تدمير واسع في المدينة شمل نبش قبور الفلسطينيين “بحثا عن جثث أسرى إسرائيليين”، وفق بيان للجيش الإسرائيلي، الجمعة.

(الأناضول)