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الهلال الأحمر الفلسطيني ينشر تسجيلا صوتيا للحظة إطلاق النار على الطفلة ليان حمادة أثناء طلبها النجدة

منذ 55 دقيقة

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“القدس العربي”: نشر الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيلا للحظة إطلاق النار على طفلة أثناء طلبها النجدة، فيما لا يزال مصير الفريق الذي توجه لإنقاذها مجهولا.

وأعلن الهلال الأحمر استشهاد الطفلة ليان حمادة (15 عاما)، خلال اتصال هاتفي كانت تجريه مع أحد أفراد طواقمه طلبا للنجدة، إذ يسمع صوت إطلاق النار ومن ثم يُفقد الاتصال مع ليان.

وقال الهلال الأحمر إن شقيقة ليان، هند (6 أعوام) بقيت محاصرة داخل المركبة التي تحيط بها دبابات الاحتلال.

وأشار الهلال إلى أن طاقم الإسعاف توجه لإنقاذ الطفلة، مساء أمس الإثنين، ولكنه لم يعد حتى اللحظة، حيث فقد الاتصال معه منذ حوالي 18 ساعة.

ولم تذكر الجمعية مكان الحادثة، إلا أنها قالت الاثنين، في بيان إن طواقمها الطبية “تعجز عن الوصول إلى شهيدة على بعد أمتار من مستشفى الأمل (في خانيونس جنوب القطاع) جراء استمرار إطلاق النار من الجيش الإسرائيلي”.

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