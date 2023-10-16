الهلال الأحمر الفلسطيني: 17 انتهاكا إسرائيليا ضد طواقمنا بغزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، عن 17 حالة انتهاك ارتكبت بحق طواقمه الطبية منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الهلال الأحمر في بيان: “بخصوص الانتهاكات بحق طواقم ومقرات الجمعية، فقد سجلت الجمعية 17 حالة انتهاك منذ بدء العدوان على غزة”.

وأشار البيان إلى “استشهاد 4 مسعفين وإصابة 5 آخرين” جراء القصف الإسرائيلي.

كما تعرضت 8 سيارات إسعاف لأضرار مختلفة، ولحقت أضرار جسيمة في مقر الجمعية شمال قطاع غزة وغرفة عمليات الطوارئ، وفق المصدر ذاته.

والسبت، طالب “الهلال الأحمر” بـ “ضمان الحماية والسلامة الكاملة لمرافق الجمعية، وفرقها وبعثاتها وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف”، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

(الأناضول)