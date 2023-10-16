سياسة | عربي | فلسطين

الهلال الأحمر الفلسطيني: 17 انتهاكا إسرائيليا ضد طواقمنا بغزة

منذ 4 دقائق

حجم الخط
0

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، عن 17 حالة انتهاك ارتكبت بحق طواقمه الطبية منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الهلال الأحمر في بيان: “بخصوص الانتهاكات بحق طواقم ومقرات الجمعية، فقد سجلت الجمعية 17 حالة انتهاك منذ بدء العدوان على غزة”.

وأشار البيان إلى “استشهاد 4 مسعفين وإصابة 5 آخرين” جراء القصف الإسرائيلي.

كما تعرضت 8 سيارات إسعاف لأضرار مختلفة، ولحقت أضرار جسيمة في مقر الجمعية شمال قطاع غزة وغرفة عمليات الطوارئ، وفق المصدر ذاته.

والسبت، طالب “الهلال الأحمر” بـ “ضمان الحماية والسلامة الكاملة لمرافق الجمعية، وفرقها وبعثاتها وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف”، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب نابلس
21 - يوليو - 2023
“الغارديان”: الستر الواقية من الرصاص أصبحت أهم طلب للمسعفين الفلسطينيين
19 - يوليو - 2023
قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين.. والمعتكفات يستغثن “الله يا الله”- (صور وفيديوهات)
5 - أبريل - 2023
اتحاد موظفي الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان يرفض الالتزام بقرارات رئيس الجمعية في رام الله
25 - يونيو - 2022

اشترك في قائمتنا البريدية