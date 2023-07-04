الهلال الأحمر القطري يدعم دور الرعاية الصحية لمرضى الكلى والسرطان في اليمن

صنعاء – “القدس العربي”:

أطلقت جمعية الهلال الأحمر القطري (QRCS) مشروعًا لتوفير الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي والسرطان في اليمن، من خلال دعم مؤسسة الشفقه للفشل الكلوي ورعاية مرضى السرطان في صنعاء، لتحسين الخدمات العامة والغذائية المقدمة لـ 3000 مريض، بتكلفة 145،022 دولارا.

وفي بيان نشره موقع رايلف ويب التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قال واثق سلطان القرشي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشفقه «إن الهلال الأحمر القطري يساعدنا في الحفاظ على عملياتنا لمدة 10 أشهر وتلبية 70٪ من احتياجاتنا من الغذاء والمياه والكهرباء والوقود».

وأضاف: «بدعمهم، يمكننا تقديم ثلاث وجبات في اليوم للمرضى، وتوفير إيجارات سكنية، وتأمين نقل المرضى بين المركز ومرافق غسيل الكلى».

وأوضح أن «مرضى السرطان والفشل الكلوي لديهم احتياجات غذائية وطبية ونفسية خاصة». «هذه أمراض تستمر مدى الحياة وتستنزف موارد الفرد والأسرة والمجتمع. إنني أحث الهلال الأحمر القطري والخير على دعم مرضى السرطان والفشل الكلوي، لأنهم في حاجة دائمة، وعلينا أن نكافح مثل هذه الأمراض معًا. ما زلنا منفتحين بفضل المنظمات الإنسانية. إذا توقفت المساهمات، سنتوقف، وسيصبح الوضع أكثر خطورة».

وأعرب عن شكره للهلال الأحمر القطري على دوره الداعم والفعال، وأشاد بدولة قطر كرائد كبير على مستوى الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع.