سياسة | عربي

الهلال الأحمر المصري يجهز 600 شاحنة مساعدات لدخول القطاع عبر معبر رفح الخميس

15 - يناير - 2025

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”: قال مصدر أمني مصري مسؤول في معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة إن مسؤولي المعبر تلقوا تعليمات للاستعداد لفتحه صباح غد الخميس.

وأكد المصدر أنه يجرى تجهيز بوابات المعبر من الجانب الفلسطيني استعدادا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضح مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء أنه جرى تجهيز 600 شاحنة مساعدات متنوعة لإدخالها إلى القطاع صباح غد، على أن يتم تسليم المساعدات إلى الهلال الأحمر تحت إشراف وكاله غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وكان معبر رفح مغلقا منذ شهر مايو/ أيار الماضي، بعد أن اقتحمه جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني وأعاد احتلال المحور الحدودي المعروف بمحور صلاح الدين، في مخالفة لنصوص اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 والمعروفة إعلاميا باتفاقية كامب ديفيد.

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  1. يقول يوسف:
    يناير 15, 2025 الساعة 10:48 م

    (قال مصدر أمني مصري مسؤول في معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة إن مسؤولي المعبر تلقوا تعليمات للاستعداد لفتحه صباح غد الخميس ).
    لا بارك الله فيكم

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    1. يقول الكروي داود النرويج:
      يناير 15, 2025 الساعة 11:34 م

      صدقت

  2. يقول ابوعمر:
    يناير 16, 2025 الساعة 8:05 ص

    مساعدات ام بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع…النظام المصري شاطر اوي في هذه الاعمال غير الانسانية وغير الاخلاقية

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