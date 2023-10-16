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الهلال الأحمر المصري يعلن تبرع محمد صلاح لدعم أهالي غزة

منذ 28 دقيقة

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أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري تبرّع محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنكليزي، لتوفير مساعدات للشعب الفلسطيني في غزة.
جاء ذلك بحسب تصريحات إعلامية لرامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، الجمعية المعنية حالياً بتلقي المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.
وجاء الموقف غير المعلن من صلاح حتى صباح الإثنين، بعد أيام من موجة ضغط على صلاح لإبداء موقفه من الأحداث في غزة، مثل لاعبين غيره، في مقدمتهم مواطنه محمد النني، والجزائري رياض محرز، والفرنسي- الجزائري كريم بنزيما.
وقال الناظر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه “الحكاية” بقناة “إم بي سي مصر”، مساء الأحد: “تبرعَ محمد صلاح للشعب الفلسطيني”.
وأضاف: “هذا ليس غريباً على محمد صلاح، وليست هذه أول مرة يفعلها، سواء داخل وخارج مصر”، مؤكداً تواصل رامي عباس، مدير أعمال صلاح مع الجمعية، وإتمام التبرع”، دون توضيح مقداره.
وأوضح الناظر، في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المحلية، أن عدم الكشف عن قيمة ما تبرع به محمد صلاح للهلال الأحمر جاء بناءً على رغبة اللاعب.
ولليوم العاشر، تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق، ما أسفر عن استشهاد 2750 شخصاً، وإصابة 9700 آخرين، ونزوح جماعي، فضلاً عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

(الأناضول)

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