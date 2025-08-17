سياسة | عربي | مصر

الهلال الأحمر المصري: 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة

منذ 42 دقيقة

تامر هنداوي
القاهرةـ “القدس العربي”:

قال الهلال الأحمر المصري إنه دفع اليوم، بقافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 16، حاملة عددا من شاحنات المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية العاجلة، في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وبحسب بيان الهلال الأحمر، حملت القافلة الـ 16 من «زاد العزة»، نحو 2400 طن من المساعدات الضرورية التي تضمنت ما يزيد عن 2300 مساعدات غذائية ودقيق، وأكثر من مائة طن مستلزمات طبية، ومواد إغاثية لازمة يحتاجها القطاع، في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي القطاع.

يذكر أن قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، التي أطلقها الهلال الأحمر المصري، انطلقت في 27 يوليو/ تموز الماضي، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

