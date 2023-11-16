الهلال الأحمر: دبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المستشفى المعمداني بغزة- (تدوينة)

غزة: أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، الخميس، أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المستشفى المعمداني بغزة، وأن طواقم إسعافها تعجز عن الوصول إلى المصابين نتيجة اشتباكات عنيفة.

وقالت الجمعية في بيان على فيسبوك: “الدبابات تحاصر المستشفى الأهلي المعمداني واشتباكات عنيفة”.

وأضافت: “طواقم إسعاف الهلال الأحمر تعجز عن الحركة للوصول للمصابين والجرحى”.

ويعد المستشفى المعمداني هو الوحيد الذي بقي يعمل في مدينة غزة عقب حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي واقتحامه فجر الأربعاء.

وفي وقت سابق الخميس، قال أحمد اللوح، مدير إدارة العمليات والطوارئ في الخدمات الطبية بالمستشفى، إن الطواقم الطبية في المستشفى أصبحت عاجزة عن إجراء العمليات الجراحية لمعظم المرضى، جراء نقص المستلزمات وقلة الإمكانيات.

ومنذ أيام، تتعرض سائر مستشفيات شمال القطاع لقصف إسرائيلي وحصار، بزعم “وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين”، وهو ما تنفيه مرارا حركة “حماس” والمسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

وتعرض المستشفى الأهلي المعمداني نفسه لغارة إسرائيلية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسببت بـ”مجزرة” راح ضحيتها 471 شهيدا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

(وكالات)





