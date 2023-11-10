الهلال الأحمر: قناصة إسرائيليون يطلقون النار على مستشفى القدس في غزة وإصابات في صفوف النازحين- (فيديو)

غزة: أعلن إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني الجمعة عن استشهاد شخص وإصابة عشرين آخرين جراء إطلاق قناصة إسرائيليين النار على مستشفى القدس في غزة في اليوم الخامس والثلاثين للحرب.

وقال إسعاف الهلال الأحمر “إن قناصة الاحتلال يستهدفون مستشفى القدس وإطلاق النار بشكل مباشر على المتواجدين في المبنى مما أسفر عن استشهاد شخص واحد وإصابة 20 شخصا بينهم إصابتان بحالة حرجة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة “ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في اليوم الخامس والثلاثين إلى 11078 شهيدا، من بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنًا وإصابة 27490 مواطنًا بجراح مختلفة”.

وأضاف القدرة “وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الأنقاض”.

وتابع أن “الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدت الى استشهاد 198 كادرًا صحيًا وتدمير 53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية وإخراج 21 مستشفى و47 مركزًا صحيًا للرعاية الأولية عن الخدمة”.

كما أكد أن قوات الاحتلال “اعتقلت اثنين من سائقي الاسعاف خلال عودتهما من جنوب قطاع غزة إلى شماله رغم التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

واعتبرت وزيرة الصحة لدى السلطة الفلسطينية مي الكيلة أن “ما يجري الآن بحق المستشفيات هو قرار بقتل من فيها، حيث بات الجرحى يرتقون بسبب نفاد الوقود والمستهلكات الطبية” مناشدة العالم “بوقف المجازر بحق المستشفيات”.

شنت حركة حماس هجوما داخل الأراضي الإسرائيلية أسفر عن سقوط أكثر من 1400 قتيل غالبيتهم مدنيون وفق السلطات الإسرائيلية.

وسقط الشهداء في غزة جراء حملة القصف العنيف الإسرائيلي التي تلت الهجوم وألحقت دمارا هائلا وتسببت بنزوح مئات آلاف الأشخاص.

(وكالات)