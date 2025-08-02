الهلال الأحمر يوسع خدماته الطبية في جنوب غزة بافتتاح قسم للولادة في مستشفى ميداني

غزة: أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم السبت، عن بدء تشغيل قسم النساء والتوليد في المستشفى الميداني الواقع بمنطقة المواصي غرب خان يونس، في خطوة تهدف إلى دعم الرعاية الصحية للنساء في مناطق النزوح جنوب قطاع غزة.

وبحسب الجمعية، يوفر القسم الجديد خدمات تشمل الولادات الطبيعية والقيصرية، بالإضافة إلى المتابعة الطبية للنساء الحوامل والرعاية بعد الولادة، ويعمل فيه طاقم متخصص على مدار الساعة.

ويأتي هذا التوسع في الخدمات وسط تصاعد الحاجة إلى الرعاية الصحية التخصصية، في ظل التكدس السكاني الكبير داخل منطقة المواصي، التي باتت تؤوي أعدادا كبيرة من النازحين بعد موجات الإخلاء المتكررة من مناطق وسط وجنوب القطاع.

وقال المدير التنفيذي للهلال الأحمر في المحافظات الجنوبية، الدكتور حيدر القدرة، إن تشغيل القسم يأتي ضمن خطة طوارئ تهدف إلى تعزيز البنية الصحية في المناطق التي تستقبل أعدادا متزايدة من السكان، موضحا أن القسم يوفر بيئة آمنة لتقديم خدمات الولادة والرعاية النسائية في ظروف صعبة.

وكان مستشفى المواصي قد شهد في وقت سابق من الأسبوع تشغيل وحدة العناية المركزة التي تضم ستة أسرة، لتلبية النقص في الرعاية الحرجة بجنوب القطاع، وتم إنشاؤها عبر جهود هندسية وطبية ميدانية في ظل محدودية الموارد.

ويعد مستشفى المواصي من أكبر المستشفيات الميدانية في غزة حاليا، وتصل طاقته الاستيعابية إلى نحو 70 سريرا، موزعة على أقسام متعددة بينها الجراحة العامة وغرف العمليات ومختبر طبي ووحدة أشعة.

وتخطط الجمعية لزيادة الطاقة السريرية إلى 150 سريرا، شريطة توفير مصادر طاقة كهربائية مناسبة لتشغيل كامل المرافق.

وتواجه المؤسسات الصحية في قطاع غزة ضغوطا متزايدة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والتجهيزات الطبية، وسط قيود على دخول الإمدادات.

(د ب أ)