الهلال السعودي أول فريق عربي يحقق الفوز على ناد أوروبي في مونديال الأندية

واشنطن: أصبح فريق الهلال السعودي أول فريق عربي في تاريخ كأس العالم للأندية بنظاميها القديم، الذي كان يقام بمشاركة 7 أندية، والحديث أيضا، يتمكن من تحقيق الفوز على أحد الفرق الأوروبية.

وتمكن الهلال من تحقيق مفاجأة كبرى بإقصاء فريق مانشستر سيتي من دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في أمريكا، بعدما تغلب عليه 4 / 3 بعد الوقت الإضافي، والتأهل لدور الثمانية، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت غرينتش).

وضرب الهلال، الممثل العربي الوحيد في الأدوار الإقصائية للبطولة، موعدا في دور الثمانية مع فلومينينسي البرازيلي، الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه 2 / صفر على إنتر الإيطالي في دور الـ16 أيضا.

وكانت مواجهة مانشستر سيتي هي الخامسة في سجل مواجهات الهلال الرسمية أمام الأندية الأوروبية، وقد سبق للفريق السعودي تسجيل حضور طيب في مواجهاته السابقة، وكانت تجاربه مع القارة العجوز مؤشرا على تطوره القاري والدولي.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المواجهات الرسمية للهلال ضد الأندية الأوروبية بدأت عندما واجه تشيلسي الإنكليزي في قبل نهائي كأس القارات للأندية 2021 والتي أقيمت في فبراير/ شباط 2022 بمدينة أبوظبي.

وخسر الهلال تلك المباراة بهدف نظيف أحرزه روميلو لوكاكو في الدقيقة 32، ورغم المحاولات الهلالية في الشوط الثاني، استمرت النتيجة ثابتة حتى صافرة النهاية.

أظهر الهلال خلال تلك المواجهة مستوى تنظيميا عاليا وأداء دفاعيا صلبا، وكان قريبا من التعادل في أكثر من فرصة، إلا أن الحظ لم يكن حليفه.

وجاءت ثاني المواجهات في نهائي كأس القارات للأندية 2022 حين واجه الهلال نادي ريال مدريد الإسباني في الرباط، المغرب.

كانت المباراة مثيرة وغزيرة بالأهداف، وانتهت بنتيجة 5 / 3 لصالح الريال.

سجل للهلال كل من موسى ماريغا، ولوسيانو فييتو الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 63 و79. ورغم الخسارة، قدم الهلال واحدة من أفضل مبارياته في المحافل الدولية، وأثبت قدرته على مجاراة كبار أوروبا هجوميا، وهو ما منح الفريق إشادة واسعة من الإعلام العالمي.

في كأس العالم للأندية 2025، واجه الهلال ريال مدريد مجددا في دور المجموعات، ونجح هذه المرة في اقتناص تعادل ثمين بهدف لمثله.

وجاءت المباراة قوية من الطرفين، وظهر الهلال أكثر توازنا من المرات السابقة، خاصة على مستوى الاستحواذ والانتشار في الملعب، حيث سجل للزعيم سالم الدوسري، فيما تصدى ياسين بونو لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وفي نفس الدور، واجه الهلال نظيره ريد بول سالزبورغ، وكانت تلك هي المواجهة الرابعة للزعيم ضد ناد أوروبي في البطولات الرسمية، حيث انتهت المواجهة بالتعادل السلبي دون أهداف، مما مهد طريق الفريق السعودي للتأهل نحو الدور القادم.

وجاءت مباراة مانشستر سيتي في دور الـ16 لتثبت أن الفريق تطور بشكل ملحوظ وبات بإمكانه منافسة الفرق الكبرى بعدما استطاع الفوز في مباراة ماراثونية استمرت 120 دقيقة.

وبعيدا عن المباريات الرسمية، خاض الهلال عدة مباريات ودية أمام أندية أوروبية، لا تقل أهمية من حيث القيمة المعنوية والفنية. من أبرز تلك المواجهات فوزه على نادي فالنسيا الإسباني عام 2005 بنتيجة 2 / 1.

كما حقق فوزا شهيرا على مانشستر يونايتد في مباراة ودية عام 2008، والتي شهدت اعتزال الأسطورة سامي الجابر، حين فاز الهلال بنتيجة 3 / 2 أمام أنظار نخبة من نجوم الفريق الإنكليزي.

وفي رصيد الهلال أيضا مباراتان وديتان أمام نوتنغهام فورست الإنكليزي، انتهت الأولى بخسارة والثانية بالفوز.

(د ب أ)