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الهلال السعودي يتعاقد مع نيمار قادما من سان جيرمان- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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الرياض: أعلن الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تعاقده مع المهاجم البرازيلي نيمار اليوم الثلاثاء.

وقال الهلال على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر “نيمار هلالي”.

وأضاف بالبرتغالية “موهبة رائعة لفتت انتباه الجميع”

وخرج نيمار من حسابات لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، ولم يشارك في التعادل المخيب بدون أهداف مع لوريان في افتتاح الدوري الفرنسي.

 (رويترز) 

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