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الهلال السعودي يتفق مع المغربي بونو والصربي ميتروفيتش

منذ 33 دقيقة

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الرياض:  اتفقت إدارة شركة نادي الهلال السعودي بشكل نهائي مع الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق إشبيلية الإسباني الأول لكرة القدم، والصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام الإنجليزي، على ضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسبما ذكرت صحيفة الرياضية السعودية الخاصة اليوم الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر صحافية لم تسمها أن عقد الحارس المغربي سيمتد لأربعة أعوام مقابل 10 ملايين يورو سنويا، إضافة إلى عدد من المميزات المالية.

وأضافت الصحيفة أن النادي السعودي سيدفع لإشبيلية 15 مليون يورو، قيمة العامين المتبقيين في عقد بونو الذي تألق مع المنتخب المغربي خلال مونديال قطر 2022، وقاد منتخب بلاده إلى احتلال المركز الرابع.

وأوضحت المصادر أن الهلال اتفق كذلك، بصيغة نهائية، مع فولهام ومهاجمه ميتروفيتش على تمثيل الأزرق الصيف الجاري بعض مفاوضات طويلة.

(د ب أ)

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