الهلال السعودي يتفق مع باريس سان جيرمان على ضم نيمار

لندن- باريس: ذكرت تقارير صحفية متعددة الأحد أن نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي توصل لاتفاق مع الهلال السعودي بشأن بيع النجم البرازيلي نيمار.

ونقلت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية التصريحات التي أدلى بها فابريزيو رومانو الصحافي الشهير بشبكة “سكاي سبورتس” لمحطة “ار ام سي سبورت” والتي قال فيها إن الاتفاق تم بالفعل بين سان جيرمان والهلال.

وانضم نيمار (31 عاما) إلى سان جيرمان في 2017 قادما من برشلونة في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب في الدوري الفرنسي وثلاثة ألقاب في كأس فرنسا لكنه عجز عن قيادة الفريق للقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.

من جانبها أوضحت صحيفة “ليكيب الفرنسية أن سان جيرمان ونيمار يحاولان التوصل لاتفاق مشترك بشأن مستقبل اللاعب، الذي يرغب بالفعل في الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء، خاصة بعد انتقال زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي، واقتراب الهداف الفرنسي كيليان مبابي من الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت “ليكيب” إلى أن نيمار يحظى أيضا باهتمام أندية أمريكية، وعلى رأسها لوس أنجليس إف سي.

(د ب ا)