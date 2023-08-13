رياضة | تقارير رياضية

الهلال السعودي يتفق مع باريس سان جيرمان على ضم نيمار

منذ ساعتين

حجم الخط
0

لندن- باريس: ذكرت تقارير صحفية متعددة الأحد أن نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي توصل لاتفاق مع الهلال السعودي بشأن بيع النجم البرازيلي نيمار.

ونقلت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية التصريحات التي أدلى بها فابريزيو رومانو الصحافي الشهير بشبكة “سكاي سبورتس” لمحطة “ار ام سي سبورت” والتي قال فيها إن الاتفاق تم بالفعل بين سان جيرمان والهلال.

وانضم نيمار (31 عاما) إلى سان جيرمان في 2017 قادما من برشلونة في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب في الدوري الفرنسي وثلاثة ألقاب في كأس فرنسا لكنه عجز عن قيادة الفريق للقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.

من جانبها أوضحت صحيفة “ليكيب الفرنسية أن سان جيرمان ونيمار يحاولان التوصل لاتفاق مشترك بشأن مستقبل اللاعب، الذي يرغب بالفعل في الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء، خاصة بعد انتقال زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي، واقتراب الهداف الفرنسي كيليان مبابي من الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت “ليكيب” إلى أن نيمار يحظى أيضا باهتمام أندية أمريكية، وعلى رأسها لوس أنجليس إف سي.

(د ب ا)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

رسميا.. عودة “السلام” بين مبابي وباريس سان جيرمان
منذ ساعة واحدة
باريس سان جيرمان يضم ديمبلي من برشلونة
12 - أغسطس - 2023
بين صفحتي باريس وليون الجديدتين وطموح لانس.. انطلاق “لاليغ 1” 
12 - أغسطس - 2023
 بعد استبعاده من تدريبات الفريق.. الغموض يكتنف مستقبل مبابي مع سان جيرمان
8 - أغسطس - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية