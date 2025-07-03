الهلال السعودي يضم المغربي عبد الرزاق حمد الله في مونديال الأندية

إسطنبول: تعاقد نادي الهلال السعودي، الأربعاء، مع المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق الشباب على سبيل الإعارة، من أجل تدعيم صفوف “الزعيم” في مونديال الأندية المقام حاليا بالولايات المتحدة.

وقال النادي السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: “المغربي عبد الرزاق حمدا لله هلاليا بالإعارة”.

وتابع في تغريدة أخرى: “ينتظم اللاعب عبد الرزاق حمد الله في تدريبات الهلال اليوم في أورلاندو”.

وجاء التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، لتعويض النقص العددي في خط هجوم الفريق، بغياب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وسالم الدوسري قائد الفريق، للإصابة، ووجود شكوك حول جاهزية البرازيلي ماركوس ليوناردو.

وتألق ليوناردو في مباراة ثمن النهائي أمام مانشستر سيتي بعد أن سجل هدفين في الفوز التاريخي بأربعة أهداف لثلاثة وبلوغ الدور ربع النهائي من المسابقة في مواجهة فلومينينسي البرازيلي.

وانضم حمد الله لمعسكر الهلال في أورلاندو ظهر الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة، ليشارك على الفور في التدريبات، استعدادا للمشاركة في المباراة المقبلة أمام فلومينينسي، الجمعة، على ملعب “كامبينغ وورلد” بفلوريدا.

وأبدى الاتحاد السعودي لكرة القدم مرونة كبيرة لإتمام الصفقة بعدما أعلن الموافقة على تقديم موعد القيد، وبدء تسجيل اللاعبين في الثالث من يوليو، حتى يستطيع اللاعب الانضمام للزعيم.

ومن المقرر أن يعود حمد الله، ثالث لائحة هدافي الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 21 هدفا، إلى نادي الشباب بعد انتهاء منافسات كأس العالم للأندية.

(الأناضول)