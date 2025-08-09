الهلال السعودي يضم داروين نونيز مهاجم ليفربول

الرياض: أعلن نادي الهلال السعودي، السبت، التعاقد مع لاعب كرة القدم الدولي الأوروغوياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول الإنكليزي، في صفقة لمدة 3 سنوات حتى عام 2028.

وقال “الزعيم” في بيان رسمي: “أنهت شركة نادي الهلال إجراءات توقيع عقد انتقال المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ قادما من ليفربول الإنكليزي؛ وذلك بعقد يمتد لمدة ثلاثة أعوام”.

وبحسب وسائل إعلام إنكليزية، فقد توصل النادي السعودي إلى اتفاق بقيمة 53 مليون يورو (46.3 مليون جنيه إسترليني) للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.

وانضم نونيز إلى ليفربول في يونيو 2022 قادما من نادي بنفيكا البرتغالي مقابل رسوم أولية قدرها 74 مليون يورو، بعقد لمدة 6 سنوات، انتهى منها 3 سنوات في صفوف “الريدز”

وسجل اللاعب الأوروغوياني 40 هدفا في 143 مباراة مع الريدز لكنه عانى من الجلوس على مقاعد البدلاء في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت حيث لم يبدأ سوى ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الصعيد الدولي، مثل داروين نونيز المنتخب الأوروغوياني الأول في 35 مباراة، وساهم خلالها بـ16 مساهمة، محرزا 13 هدفا و3 تمريرات حاسمة.

(الأناضول)