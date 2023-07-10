رياضة | كرة قدم عالمية

الهلال السعودي يعرقل خطط الأهلي لضم رياض محرز

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

لندن- “القدس العربي”:

لم يحسم مانشستر سيتي الإنكليزي حتى الآن ملف انتقال نجمه الدولي الجزائري رياض محرز للأهلي السعودي، ضمن سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وغردت قنوات “الكأس القطرية” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، مساء الأحد وفقا لمصادرها الخاصة أن الإدارة الإنكليزية تؤجل البت في مستقبل محرز حتى حسم موقف برناردو سيلفا المطلوب في الهلال.

ويضع وصيف آسيا، صانع الألعاب البرتغالي على رأس قائمته لدعم صفوفه هذا الصيف، وقدم له عدة عروض ولكنه يواجه حتى الآن مشاكل في إقناع السيتي بالتخلي عنه.

 

أوضحت الكأس القطرية أن السيتي لا يود فقدان اللاعبين خلال فترة قصيرة، خاصة أنهما من العناصر الأساسية والمهمة للمدرب بيب غوارديولا، مشيرة إلى أنها تنتظر قرار المدرب الإسباني بشأن مستقبل سيلفا وإمكانية السماح له بالانتقال للدوري السعودي من عدمها.

ويتبقى في عقد برناردو مع السيتي عامان، وسيطالب النادي الإنكليزي برسوم مرتفعة للغاية من أجل التنازل عن نجمه للهلال السعودي الذي يحاول ضمه بقوة.

ويسعى الأهلي السعودي لحسم ملف انتقال الجزائري محرز، ومعه السنغالي ساديو ماني، لصفوفه بالأيام المقبلة، بعد تعاقده مؤخرا مع النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، والحارس السنغالي ميندي.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

البرازيلي فيرمينو يجتاز الفحص الطبي استعدادًا للانضمام إلى الأهلي السعودي
4 - يوليو - 2023
الأهلي السعودي يضم حارس تشيلسي- (فيديو)
28 - يونيو - 2023
تقارير تكشف عن انتقال محرز للسعودية براتب خيالي- (تغريدة)
26 - يونيو - 2023
ماذا يعيق انتقال رياض محرز إلى الأهلي السعودي؟
17 - يونيو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية