الهلال السعودي يعرقل خطط الأهلي لضم رياض محرز

لندن- “القدس العربي”:

لم يحسم مانشستر سيتي الإنكليزي حتى الآن ملف انتقال نجمه الدولي الجزائري رياض محرز للأهلي السعودي، ضمن سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وغردت قنوات “الكأس القطرية” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، مساء الأحد وفقا لمصادرها الخاصة أن الإدارة الإنكليزية تؤجل البت في مستقبل محرز حتى حسم موقف برناردو سيلفا المطلوب في الهلال.

ويضع وصيف آسيا، صانع الألعاب البرتغالي على رأس قائمته لدعم صفوفه هذا الصيف، وقدم له عدة عروض ولكنه يواجه حتى الآن مشاكل في إقناع السيتي بالتخلي عنه.

مصادر للكاس: آجلت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي حسم انتقال الجزائري #رياض_محرز لصفوف #الأهلي السعودي حتى معرفة القرار الفني النهائي للمدرب الأسباني بيب #جوارديولا في استمرار اللاعب البرتغالي #برناردو_سيلفا مع الفريق من عدمه #قنوات_الكاس pic.twitter.com/iYMdGfkGVQ — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 9, 2023

أوضحت الكأس القطرية أن السيتي لا يود فقدان اللاعبين خلال فترة قصيرة، خاصة أنهما من العناصر الأساسية والمهمة للمدرب بيب غوارديولا، مشيرة إلى أنها تنتظر قرار المدرب الإسباني بشأن مستقبل سيلفا وإمكانية السماح له بالانتقال للدوري السعودي من عدمها.

ويتبقى في عقد برناردو مع السيتي عامان، وسيطالب النادي الإنكليزي برسوم مرتفعة للغاية من أجل التنازل عن نجمه للهلال السعودي الذي يحاول ضمه بقوة.

ويسعى الأهلي السعودي لحسم ملف انتقال الجزائري محرز، ومعه السنغالي ساديو ماني، لصفوفه بالأيام المقبلة، بعد تعاقده مؤخرا مع النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، والحارس السنغالي ميندي.