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الهلال السعودي يفسخ تعاقده مع البرازيلي نيمار بالتراضي- (تدوينة)

28 - يناير - 2025

البرازيلي نيمار دا سيلفا

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الرياض: أعلن نادي الهلال السعودي، الثلاثاء، فسخ التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بالاتفاق المتبادل، قبل 6 أشهر من انتهاء عقده رسميا مع الفريق، في ظل اقتصار مشاركاته على دوري أبطال آسيا، لعدم قيده محليا.

وقال نادي الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: “اتفقت شركة نادي الهلال ونيمار جونيور على إنهاء علاقتهما التعاقدية بالتراضي، ويعرب النادي عن شكره وتقديره لنيمار على ما قدمه طيلة مسيرته مع الهلال، ويتمنى للاعب التوفيق في مسيرته”.

وانضم النجم البرازيلي إلى الهلال قادما من باريس سان جيرمان في أغسطس/ آب 2023، لكنه لم يشارك كثيرا مع النادي السعودي بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد أسابيع من انضمامه.

وأصيب نيمار، أثناء مشاركته مع البرازيل أمام أوروغواي في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، لتقتصر مشاركاته على 7 مباريات فقط بجميع المسابقات، وسجل هدفا واحدا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية البرازيلية أن اللاعب البالغ من العمر 32 عاما سيعود لارتداء قميص نادي طفولته سانتوس الذي بدأ فيه مسيرته قبل أن يغادره للانضمام إلى برشلونة الإسباني عام 2013.

(الأناضول)

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  1. يقول Ahmad:
    يناير 28, 2025 الساعة 11:54 ص

    نتمنى أن تكون الوجهة المُقبلة له مع الزمالك المصري بدلاً من الإقدام على خطوة العودة لناديه القديم سانتوس البرازيلي. سيكون وجوده مُهم ومُحبب للغاية ومفيد في الملاعب المصرية. صفقة هامة جداً وقوية ستعود بالنفع على الطرفين بدون شك. وتهيئة جيدة جداً للاستعدادات الأخيرة لخوض المونديال الأخير له في صيف 2026.

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