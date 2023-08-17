 “الهلال” السعودي يقترب من حسم صفقة المغربي بونو

الرياض: توصل نادي “الهلال” السعودي إلى اتفاق شبه نهائي مع “إشبيلية” الإسباني للتعاقد مع حارسه المغربي ياسين بونو وفق وسائل إعلام سعودية.

جاء ذلك وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية منها صحيفة “الرياضية”.

وسينضم اللاعب الدولي المغربي (31 عاما) بونو إلى كتيبة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس التي تزخر بالعديد من اللاعبين الجدد يتقدمهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ومواطنه مالكوم والسنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبين نيفيز والصربي سيرغي سافيتش”.

ويمتلك بونو عقدا رفقة ناديه الإسباني ينتهي في يونيو/ حزيران 2025، علما بأنه شارك في آخر مباراة مع فريقه أمس الأربعاء، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في كأس السوبر الأوروبي والتي توج بها الأخير عقب فوزه بركلات الترجيح 5\4 بعدما انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1\1 .

وكان بونو لفت الأنظار بشدة مع منتخب بلاده “أسود الأطلس” خلال منافسات كأس العالم 2022 في قطر وقاده لتحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع.

(الأناضول)