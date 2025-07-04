الهلال السعودي يودّع مونديال الأندية من الدور ربع النهائي

إسطنبول: ودّع فريق الهلال السعودي منافسات مونديال الأندية لكرة القدم من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين لهدف، الجمعة، على ملعب “كامبينغ وورلد” بأورلاندو.

وانتهى الشوط الأول بتقدّم الفريق البرازيلي بهدف دون ردّ، عبر ماتيوس مارتينيلي في الدقيقة 40، من تسديدة قوية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه تمريرة حاسمة من غابرييل فوينتس.

وألغى حكم اللقاء ركلة جزاء للهلال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما سقط ماركوس ليوناردو داخل منطقة الجزاء إثر احتكاك مع الكولومبي جون آرياس مدافع فلومينينسي، وذلك بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وفي الشوط الثاني أظهر الهلال ردة فعل قوية، ونجح في إدراك هدف التعادل عن طريق البرازيلي ماركوس ليوناردو في الدقيقة 50 بتسديدة من مسافة قريبة، بعد تمريرة بالرأس من السنغالي كاليدو كوليبالي.

وانتزع البديل هيركوليس التقدم لفلومينينسي في الدقيقة 70، بعد أن تلقى تمريرة بالرأس من زميله صموئيل كزافييه داخل منطقة الجزاء بدون رقابة، ليسدد بيمناه كرة قوية في شباك الحارس المغربي ياسين بونو.

وبهذه الخسارة الوحيدة في البطولة، انتهت مغامرة “الزعيم” والذي قدّم مستويات ونتائج متميزة على مدار مشواره، حيث تعادل مع ريال مدريد وسالزبورغ، وفاز على باتشوكا في دور المجموعات وتغلب على مانشستر سيتي في ثمن النهائي.

بالمقابل، ينتظر فلومينينسي مواجهة الفائز من لقاء منافسه المحلي بالميراس وتشيلسي الإنكليزي التي تقام في وقت لاحق، من أجل حجز مقعد في المباراة النهائية للبطولة.

وتستضيف الولايات المتحدة منافسات بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الأولى الموسعة بمشاركة 32 فريقا، من 14 يونيو/ حزيران الماضي إلى 13 يوليو/ تموز الجاري، على 12 ملعبا في 11 مدينة.

(الأناضول)