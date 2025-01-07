 الهلال السوداني يحجز المقعد الأول و7 أندية عربية تطمح لمرافقته بدور الثمانية لأبطال أفريقيا

القاهرة: حقق فريق الهلال السوداني كبري مفاجآت دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حجز أولى بطاقات الصعود لدور الثمانية في المسابقة القارية، بعد نهاية منافسات الجولة الرابعة.

وترك الهلال، وصيف المسابقة عامي 1987 و1992، 7 فرقا عربية أخري في معركة حامية الوطيس للظفر بالمقاعد السبعة الأخرى المتبقية في مرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أفريقيا.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى دور الثمانية.

ويسعي مولودية الجزائر، والجيش الملكي والرجاء البيضاوي المغربيين، والترجي التونسي، وبيراميدز والأهلي المصريين، وشباب بلوزداد الجزائري، لنيل البطاقات السبع الأخرى بالأدوار الإقصائية في المسابقة خلال الجولتين الأخيرتين.

وتصدر الهلال ترتيب المجموعة الأولي بعد أن حصد 10 نقاط من الفوز في 3 مباريات وتعادل مرة وحيدة ولم يعرف طعم الخسارة ، وسجل لاعبوه 6 أهداف ومني مرماه بهدفين.

ويتبقي للهلال مواجهة يانج افريكانز التنزاني الأحد المقبل علي ملعبه في الجولة الخامسة، قبل أن يحل ضيفا علي مازيمبي في الكونغو الديمقراطية يوم 18 يناير/كانون الثاني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويستمر الصراع في المجموعة الأولي بين الفرق الثلاثة مولودية الجزائر ويانج افريكانز ومازيمبي علي المقعد الثاني.

وتبدو فرص مازيمبي، متذيل الترتيب برصيد نقطتين، صعبه وتحتاج لمعجزة حقيقية، بينما يملك المولودية 5 نقاط في المركز الثاني ويتبقي له مواجهة مازيمبي علي ملعبه الجولة المقبلة ويانج افريكانز في الجولة الأخيرة.

أما يانج أفريكانز، صاحب المركز الثالث بأربع نقاط، فيلعب في الجولة الخامسة مع الهلال خارج ملعبه ثم يستضيف مولودية الجزائر.

وتعقدت الأمور كثيرا في المجموعة الثانية، التي يتصدرها الجيش الملكي بثماني نقاط ثم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بخمس نقاط، والرجاء البيضاوي صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يقبع ومانيما يونيون الكونغولي الديمقراطي في المؤخرة بثلاث نقاط.

وتبدو فرص الجيش الملكي هي الأقرب لحجز البطاقة الأولي خاصة أنه يستضيف مواطنه الرجاء البيضاوي الجولة المقبلة في ديربي ناري في حين يخرج بالجولة السادسة لضيافة صن داونز، الذي يعتبر هو المرشح الآخر للصعود من تلك المجموعة رغم وجوده في معركة مع الرجاء ولكن مواجهاته الاخيرة أسهل نوعا، حيث يحل ضيفا علي مانيما في الجولة الخامسة.

ويتعين على الرجاء البيضاوي تحقيق نتيجة إيجابية في مباراتيه المتبقيتين مع مضيفه الجيش الملكي وضيفه مانياما يونيون، إذا أراد الاستمرار في البطولة التي توج بها أعوام 1989 و1997 و.1999

وجاءت خسارة الأهلي المصري، حامل لقب النسختين الأخيرتين، صفر / 1 أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الرابعة، لتبعثر أوراق المجموعة الثالثة.

ويتصدر أورلاندو بايرتس، بطل المسابقة عام 1995، ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة برصيد 12 لقبا، فيما يحتل بلوزداد المركز الثالث بست نقاط، ويتذيل ستاد أبيدجان الإيفواري الترتيب بنقطة وحيدة، ليبتعد عن الحسابات عمليا بعدما تقلصت حظوظه في الصعود.

ويخرج الأهلي لمواجهة مضيفه ستاد ابيدجان السبت المقبل بالجولة الخامسة قبل أن يستضيف أورلاندو في الجولة الأخيرة بعدها بأسبوع، بينما يستضيف أورلاندو بايرتس نظيره شباب بلوزداد في الجولة المقبلة والفوز في تلك المباراة يمنحه بطاقة التأهل مباشرة دون النظر للجولة الأخيرة.

أما شباب بلوزداد، الذي مازال يبحث عن الفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، فيختتم لقاءاته بالمجموعة مع ضيفه ستاد أبيدجان، بعد أن يحل ضيفا على أورلاندو.

واشتعلت الأمور تماما في المجموعة الرابعة، حيث دخل كل من الترجي التونسي، وصيف النسخة الماضية للمسابقة، وبيراميدز وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي في صراع قوي للفوز ببطاقتي التأهل لدور الثمانية عن تلك المجموعة.

ويتساوي كل من الترجي وبيراميدز في عدد النقاط بـ7 بينما المواجهات المباشرة وفارق الأهداف منحت بطل تونس الصدارة، ويأتي ساجرادا في المركز الثالث بخمس نقاط، ويتذيل دجوليبا المالي الترتيب بنقطتين، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من وداع المسابقة.

ويخرج بيراميدز لمواجهة مضيفه ساجرادا في الجولة الخامسة، التي تشهد لقاء آخر بين الترجي، الذي يمتلك 4 ألقاب في البطولة، مع مضيفه دجوليبا.

وفي الجولة الأخيرة، يلعب الترجي مع ضيفه ساجرادا، في حين يستضيف بيراميدز، الذي يطمح ببلوغ دور الثمانية في البطولة لأول مرة بتاريخه، فريق دجوليبا.

(د ب أ)