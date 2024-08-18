الهلال السوداني يهزم أهلي بنغازي في معقله بذهاب الدور التمهيدي الأول لأبطال إفريقيا- (فيديو)

بنغازي- ليبيا: عزز الهلال السوداني حظوظه في الصعود لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه أهلي بنغازي الليبي، اليوم الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الأول للمسابقة.

ويدين الفريق السوداني بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه جان كلود، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 70 .

وبات يكفي الهلال، وصيف المسابقة عامي 1987 و1992، التعادل في لقاء الإياب، الذي يقام بملعبه الأسبوع المقبل، من أجل الصعود للدور التالي، فيما يتعين على أهلي بنغازي الفوز 2 / 1 على الأقل للاستمرار في البطولة.

(د ب أ)





