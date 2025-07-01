الهلال يسقط مانشستر سيتي برباعية تاريخية ويصعد لدور الثمانية في كأس العالم للأندية

واشنطن: واصل الهلال السعودي حملته الاستثنائية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، وسطر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ المسابقة، بعدما تأهل لدور الثمانية في المسابقة الموسعة التي يشارك فيها 32 فريقا للمرة الأولى.

وحقق الهلال فوزا ثمينا ومستحقا 4 / 3 على مانشستر سيتي الإنكليزي، مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت غرينتش) في دور الـ16 للبطولة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وبادر مانشستر سيتي بالتسجيل عبر هدف مثير للجدل أحرزه نجمه البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقة التاسعة، قبل أن ينتفض الهلال مع بداية الشوط الثاني، الذي سجل خلاله هدفين بواسطة الثنائي البرازيلي ماركوس ليوناردو ومالكوم فيليبي في الدقيقتين 46 و52 على الترتيب.

ولم يهنأ الهلال بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 55، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2 / 2، ويلجأ الفريقان لوقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

وتواصلت الإثارة في الوقت الإضافي، بعدما أحرز السنغالي خاليدو كوليبالي الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 94، غير أن (البديل) فيل فودين منح التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 104.

وعاد ماركوس ليوناردو لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الرابع للهلال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 112، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع، بعدما قاد الهلال للصعود التاريخي إلى دور الثمانية في المسابقة العالمية.

وضرب الهلال، الذي يعد الممثل العربي الوحيد في الأدوار الإقصائية للبطولة، موعدا في دور الثمانية مع فلومينينسي البرازيلي، الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه 2 / صفر على إنتر الإيطالي في دور الـ16 أيضا.

وأصبح الهلال، الذي تحدى غياب نجمه الأبرز سالم الدوسري وكذلك حسان تمبكتي، أول فريق عربي في تاريخ كأس العالم للأندية بنظاميها القديم، الذي كان يقام بمشاركة 7 أندية، والحديث أيضا، يتمكن من تحقيق الفوز على أحد الفرق الأوروبية.

كما بات الهلال ثاني فريق عربي يتمكن من تسجيل 4 أهداف على الأقل في مرمى أحد أندية القارة العجوز، بعد الأهلي المصري، الذي تعادل 4 / 4 مع بورتو البرتغالي في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية للمسابقة.

في المقابل، جاء خروج مانشستر سيتي من مونديال الأندية ليضاعف من جراح الفريق الذي عانى من النتائج المهتزة في الموسم المنصرم، الذي شهد خروجه خال الوفاض دون الفوز بأي لقب كبير.

بدأت المباراة بهجوم شرس من جانب مانشستر سيتي، الذي حصل على أكثر من ركلة ركنية، قبل أن يهدد مرمى الهلال في الدقيقة السادسة عن طريق روبن دياش، الذي سدد ضربة رأس من متابعة لتمريرة عرضية من الجانب الأيسر بواسطة جيريمي دوكو، لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى، ليمسكها المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال بثبات.

في المقابل، شهدت الدقيقة الثامنة التسديدة الأولى في اللقاء من الهلال بواسطة متعب الحربي، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع، لتذهب ضعيفة في أحضان البرازيلي إيديرسون مورايش، حارس مرمى مانشستر سيتي.

وافتتح بيرناردو سيلفا التسجيل بعدما أحرز هدفا مثيرا للجدل لمانشستر سيتي في الدقيقة العاشرة.

وأرسل ريان آيت نوري كرة عرضية من داخل المنطقة من الجهة اليسرى، أبعدها الدفاع بطريقة خاطئة لترتطم الكرة بإيلكاي غوندوغان وذهبت إلى بيرناردو سيلفا الذي سددها في المرمى الفارغ.

وكانت الإعادة التليفزيونية كشفت قيام آيت نوري بلمس الكرة بيده، قبل أن إرسال تمريرته العرضية، لكن حكم اللقاء أصر على صحة الهدف بعد تأكيد تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

واصل مانشستر سيتي نشاطه الهجومي محاولا مضاعفة النتيجة، حيث سدد سافيو موريرا من خارج المنطقة في الدقيقة 22، لكن الكرة ارتطمت في الدفاع، لتصل سهلة إلى بونو، فيما أرسل دوكو تمريرة عرضية زاحفة من الجانب الأيسر في الدقيقة التالية، مرت من الجميع.

وأضاع موريرا فرصة مؤكدة لسيتي في الدقيقة 24، بعما تسلم تمريرة بينية من إيرلينغ هالاند، انفرد على إثرها بالمرمى، لكنه سدد برعونة، ليتصدى بونو للكرة، قبل أن يهدر روبن دياش فرصة محققة أخرى للفريق الإنجليزي من انفراد تام في الدقيقة 29 أبعدها بونو لركنية كادت أن تسفر عن هدف للاعب ذاته، الذي سدد ضربة رأس، أبعدها حارس الهلال بأطراف أصابعه لركنية لم تثمر عن شيء.

وتابع دوكو تمريرة عرضية من الطرف الأيمن بواسطة موريرا في الدقيقة 37، ليسدد اللاعب البلجيكي مباشرة من داخل المنطقة، لكن بونو كان في الموعد، ليرد ماركوس ليوناردو بضربة رأس للهلال في الدقيقة 43، بعدما تلقى تمريرة عرضية من الجانب الأيمن عبر محمد كنو، لكن الكرة علت العارضة بقليل.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى أضاع بيرناردو سيلفا فرصة أخرى بعد تسديدة من داخل المنطقة، أبعدها بونو ببراعة، فيما سدد مالكوم من على يمين المنطقة، لترتطم الكرة بدفاع سيتي وتذهب لركنية لم تستغل في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 1 / صفر على الهلال.

وحملت بداية الشوط الثاني مفاجأة سارة لجماهير الهلال، بعدما أحرز ماركوس ليوناردو هدف التعادل للفريق السعودي في الدقيقة 46.

وأرسل جواو كانسيلو كرة عرضية من الجهة اليمنى أبعدها إيدرسون ذهبت إلى مالكوم الذي سددها من داخل المنطقة، ارتطمت بالدفاع ولكن تهيأت لماركوس ليوناردو دون رقابة دفاعية سددها برأسه في المرمى الفارغ سكنت يمين المرمى.

ارتفعت معنويات لاعبي الهلال عقب هدف التعادل، وأضاع كانسيلو فرصة محققة في الدقيقة 49، حينما سدد وهو على بعد خطوات من المرمى، لكنه أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى.

واستغل نجوم الهلال حالة الارتباك التي عانى منها فريق مانشستر سيتي، ليضيف مالكوم الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة 52.

وأرسل كانسيلو تمريرة أمامية، لينفرد مالكوم بالمرمى من منتصف الملعب، مستغلا سوء تمركز لاعبي سيتي، وسدد من على يسار المنطقة، واضعا الكرة زاحفة على يسار مورايش، داخل الشباك.

وسرعان ما أحرز هالاند هدف التعادل لماشستر سيتي في الدقيقة 55، حيث تابع ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها بيرناردو سيلفا عرضية، قابلها تشتيت خاطئ من دفاع الهلال استغله هالاند وسددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وكاد دوكو أن يمنح التقدم مجددا لمانشستر سيتي في الدقيقة 58، حينما سدد من خارج المنطقة ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت إلى يد بونو، الذي واصل تألقه بعدما تصدى لتسديدة من اللاعب نفسه في الدقيقة التالية.

استحوذ لاعبو مانشستر سيتي على الكرة في أغلب الفترات، فيما اعتمد الهلال على سلاح الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة بالغة على فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا.

وعاد دوكو لتهديد مرمى الهلال من جديد في الدقيقة 74، حينما تهيأت أمامه الكرة وهو بمواجهة المرمى مباشرة، ليسدد ضربة رأس، لكن الكرة علت العارضة بقليل، فيما أضاع محمد كنو فرصة لهز الشباك في الدقيقة 78، بعدما تابع ركلة حرة من الجانب الأيمن، نفذت عرضية، ليقابلها بضربة رأس غير متقنة، مرت بجوار القائم الأيمن.

شدد مانشستر سيتي من هجماته، وسدد هالاند ضربة رأس في الدقيقة 82، لكن علي لاجامي أبعد الكرة من على خط المرمى، قبل أن يطلق دياش قذيفة مدوية من خارج المنطقة في الدقيقة 85، أبعدها بونو بصعوبة لركنية لم تستغل، وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2 / 2، ليحتكم الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

وكان الهلال على موعد مع مفاجأة سارة أخرى مع بداية الشوط الثالث، بعدما سجل خاليدو كوليبالي الهدف الثالث للفريق الأزرق في الدقيقة 94.

وتابع كوليبالي ركلة ركنية من الجانب الأيسر نفذها روبن نيفيز عرضية، ليقابلها المدافع السنغالي بضربة رأس رائعة، واضعا الكرة على يسار مورايش، الذي اكتفى بالنظر لها وهي تعانق شباكه.

سرعان ما نظم مانشستر سيتي صفوفه من جديد، ليحرز فيل فودين هدف التعادل في الدقيقة 104، بعد دقائق من نزوله لأرض الملعب، قادما من مقاعد البدلاء.

وتلقى فودين تمريرة أمامية من البديل الآخر ريان شرقي، ليسدد مباشرة من على يسار المنطقة، وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، ليضع الكرة على يسار بونو وتعانق الشباك، وينتهي الشوط الثالث بالتعادل 3 / 3 بين الفريقين.

وأعاد ماركوس ليوناردو التقدم للهلال من جديد، عقب تسجيله الهدف الرابع لفريق المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي في الدقيقة 112.

وأرسل رينان لودي تمريرة عرضية من الجانب الأيسر، قابلها سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش بضربة رأس، أبعدها مورايش الذي ارتدت الكرة منه وتهيأت أمام ليوناردو، المتواجد أمام المرمى مباشرة، ليضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك.

وأهدر روبن نيفيز فرصة مؤكدة لمضاعفة النتيجة لمصلحة الهلال في الدقيقة 116، بعدما سدد من على يمين المنطقة، لكن الكرة ارتطمت في ناثان آكي، وذهبت لركنية لم تثمر عن شيء.

كثف مانشستر سيتي من هجماته، بحثا عن هدف التعادل والدفع باللقاء لركلات الترجيح، ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بانتصار تاريخي وملحمي للهلال 4 / 3.

(د ب أ)